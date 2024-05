PAN, PRI y PRD piden detener intimidación contra sus candidatos en CDMX

Las fracciones parlamentarias del PAN, PRI y PRD en el Congreso de la Ciudad de México exigieron a la Fiscalía General de Justicia que deje de intimidar y amenazar a simpatizantes y candidatos de la alianza “Va x la CDMX con iniciar denuncias por supuesta compra de votos”.

Una vez más, personal del “fiscal carnal” persigue a la contendiente a la alcaldía Iztapalapa Karen Quiroga, a quien acusa, con base en denuncias anónimas, de la supuesta compra del voto en 300 pesos.

Personal de la fiscalía capitalina, armada, se presentó a la demarcación para interrogar a los simpatizantes de Karen Quiroga, que tenían colocadas en su casa propaganda de los candidatos de oposición.

De acuerdo con un video grabado por una mujer que fue interrogada por agentes ministeriales, se escucha decir a los elementos que están atendiendo las denuncias anónimas y escritas que recibieron por la compra del voto en alcaldías de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco y Venustiano Carranza.

De nueva cuenta demandamos al gobierno capitalino que saque las manos del proceso y que deje de usar a las corporaciones policiacas para amedrentar a los candidatos de la oposición. Esta no es la primera vez que investigan a Karen Quiroga, ya la intentaron relacionar con un homicidio y ahora hay señalamientos de compra de votos, algo que es inaceptable”, afirmó el coordinador del PAN, Federico Döring.

Afirmó que estas acciones sólo reflejan el temor que tienen los morenistas por perder la alcaldía Iztapalapa y la jefatura de Gobierno a escasos días de celebrarse las elecciones.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alarcón Jiménez, demandó que cesen las acciones de hostigamiento en contra de las y los candidatos de la alianza "Va X la CDMX" e hizo un llamado a las autoridades del gobierno capitalino y del Instituto Electoral de la Ciudad de México para que garanticen un proceso electoral y especialmente una jornada de votación el próximo dos de junio, apegados a la legalidad.

Están dadas las condiciones para que las y los candidatos del PRI, PAN y PRD ganen el Gobierno capitalino, la mayoría en el Congreso local y en las alcaldías y, por lo tanto, demandamos que cese la estrategia del gobierno y de Morena para tratar de infundir miedo en los electores, como ya se observó en la alcaldía Cuajimalpa donde candidatos y militantes del PRI han sido agredidos en varias ocasiones.

A su vez, la vicecoordinadora del PRD, Polimnia Romana Sierra Bárcena, exigió a la Fiscalía hacer su trabajo y abandone la persecución e intimidación no sólo de los candidatos de la coalición “Va X la CDMX”, sino de militantes y simpatizantes, pues ya es descarado que busca imponer el miedo para hacer ganar a los abanderados de Morena y partidos aliados.

Claro que nos sumamos a esta exigencia de que frene este abuso de la autoridad y, sobre todo, del ´fiscal carnal’, quien no asimila que su jefa no fue ratificada. Estas acciones sólo reflejan su coraje hacía los que no votamos por esta ratificación. Hay infinidad de delitos y delincuentes por capturar y esclarecer, que meterse en cuestiones electorales. Caray, eso nunca lo habíamos vivido en la capital”, concluyó.