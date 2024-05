Claudia Sheinbaum responde a la oposición: "Soy auténtica y nadie me entrena"

Durante una entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula, Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia sentenció que ella es autentica y nadie la entra, respondiendo directamente a lo dicho por la candidata de la oposición.

"Lo que sí puedo decirle es que soy auténtica, a mí nadie me entrena para ser algo distinto de lo que soy”, expresó luego de su participación en el último debate presidencial.

Claudia Sheinbaum durante el debate presidencial Foto: Archivo

Claudia Sheinbaum también señaló que el día del debate se dedicó a presentar sus propuestas, así como sus resultados al frente del Gobierno de la CDMX y aclaró que prefiero no entrar en un debate de calumnias y de mentiras.

Claudia Sheinbaum aclara dichos sobre robo de predio

La ex mandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) reto a la candidata por la coalición "Fuerza y Corazón por México" a presentar pruebas sobre el supuesto "robo de predio" y aclaró que esa casa la adquirió desde hace 30 años y cuenta con el contrato de compra-venta.

"Lo de mi casa sí me corresponde, el primer día que lo sacó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, ese mismo día lo aclaré. Es una casa donde viví 30 años con mi ex marido y mis hijos. Es una casa donde compramos el terreno con un contrato de compra-venta. Construimos la casa nosotros con un maestro albañil y amigos porque en ese momento casi no teníamos recursos”, comentó.

La candidata de Morena señala que no tienen pruebas en su contra Foto: Archivo

Finalmente, Claudia Sheinbaum indicó que este inmueble ya se encuentra a nombre de su hija, Mariana Imaz Sheinbaum, ya que al separarse de su expareja decidieron poner sus propiedades a nombre de sus hijos.