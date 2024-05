Tercer debate presidencial EN VIVO: Sheinbaum, Gálvez y Máynez

Jorge Álvarez Máynez remarca que los niños deben ser puestos en el centro de la política social; por ello propone una política de atención a la primera infancia, además de empleos dignos con salario mínimo de 10 mil pesos mensuales y dos días de descanso obligatorio en los trabajos.

Xóchitl Gálvez asegura que a los mexicanos no les alcanza el dinero ante el "fracaso" de la política social. Niega que vaya a quitar programas sociales y considera estos señalamientos como "extorsión". Remarca que los programas están en la constitución y es imposible quitarlos.

Claudia Sheinbaum recuerda que Morena es el partido que mantuvo los programas sociales y que no todos están en la constitución. Perfila dos nuevos apoyos para mujeres mayores de 60 años y para niños que estudian en escuelas públicas.

Jorge Álvarez Máynez le responde a Gálvez que sólo el PAN votó contra los programas sociales y recuerda a Vicente Fox y sus dichos. Gálvez recuerda que "ningún hombre lo manda". Máynez le recuerda que jamás se deslindó de sus políticas siendo parte de su gobierno.

Claudia Sheinbaum recuerda sus inicios en el activismo a favor de los rechazados de las preparatorias. Por eso remarca que en la CDMX creó planteles para ampliar las oportunidades pues la educación es un derecho. Gálvez dice que ella hizo diez universidades en regiones apartadas.

Álvarez Máynez dice que en este sexenio es cuando ha crecido el padrón de universidades privadas. Pide dejar de tratar a niñez como si fuera "adoctrinados" y propone beneficios para estudiantes de escuelas privadas.

"Claudia te quiere pobre" dice Gálvez. Acusa al gobierno de haber cerrado estancias infantiles y de eliminar presupuesto para ciencia y tecnología.

Sheinbaum recuerda construcción de universidades Benito Juárez. Por otra parte, destaca propuestas para garantizar viviendas para jóvenes. Xóchitl considera que es grave que en CDMX se haya construido vivienda sobre minas.

Sobre el bono demográfico, Máynez señala que ninguna generación debe desarrollarse a costa de otra. Cuestiona las acciones de gobierno que destacó Claudia Sheinbaum que se realizaron durante la actual administración.

Gálvez dice que el gobierno abandonó la vivienda y ahora va por los recursos del Infonavit. Propone vivienda y subsidios de vivienda para mujeres y jóvenes. Máynez recuerda casos como el "cártel inmobiliario" además de la propuesta panista para cobrar más en el Metro a los habitantes de la periferia.

En salud, Claudia Sheinbaum señala que el gobierno está recuperando instituciones de salud y construyendo un verdadero sistema.

Xóchitl Gálvez dice que Sheinbaum no ha aclarado el tema de su vivienda. La morenista dice que no caerá en las provocaciones, pues los mexicanos no merecen un debate lleno de calumnias, sino defender sus proyectos.

Jorge Álvarez Máynez señala que los mexicanos merecen igualdad en un país que sea para todos.

Gálvez dice que en la actual administración hay abandono al sistema de salud y desabasto de medicamentos. Dice que "los verdaderos científicos" dieron su diagnóstico sobre un supuesto mal manejo de la pandemia en la CDMX y dice que Sheinbaum debería pedir perdón.

Sheinbaum acusa al PRIAN de no haber mejorado el salario mínimo, lo cual sí hizo Morena. Promete seguir aumentándolo hasta 2.5 canastas básicas.

Xóchitl dice que Claudia "odia a las feministas" y que las "gaseó", además de que abandonó a mujeres con cancer y mujeres trabajadoras. Promete ser una aliada de las mujeres e impulsar el sistema nacional de cuidados.

Claudia Sheinbaum destaca que 1.4 millones de personas con discapacidad tienen hoy apoyos, pide el voto para Morena para que esto se mantenga.

Máynez agota su tiempo asegurando que él es el único que ha dado respuesta a cómo llevará a cabo sus propuestas.

Claudia Sheinbaum promete apoyo a educación y deporte.