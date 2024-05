Sigue la mesa de análisis post debate Presidencial en El Heraldo Radio

En el marco del Tercer Debate Presidencial un grupo de expertos y especialistas dará seguimiento a las propuestas de los aspirantes a ganar la Presidencia de la República el próximo 2 de junio en el programa especial conducido por Blanca Becerril en El Heraldo Radio, en el 98.5 FM.

En la mesa de análisis previa al debate participan el analista político, Ernesto Guerra; Patricio Morelos, estratega político y socio consultor de Poligrama; Aribel Contreras Suárez, Coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana, y el especialista en Seguridad Nacional de la Universidad Panamericana, Víctor Hernández.

Sigue leyendo:

EN VIVO Tercer debate presidencial: sigue aquí minuto a minuto el tercer encuentro entre los aspirantes a la Presidencia

Se suspende contingencia ambiental en CDMX y Edomex este domingo 19 de mayo

Este domingo en punto de las 20:00 horas, Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez contrastarán sus propuestas por tercera y última ocasión a tan sólo dos semanas de la jornada electoral en la que casi cien millones de mexicanos podrán salir a votar para definir a la persona que ocupará la Presidencia de la República hasta 2030.

Temáticas del Tercer Debate Presidencial

Para este tercer encuentro que llevará por nombre Democracia y Gobierno: diálogos constructivos se abordarán las siguientes temáticas:

Política social, inseguridad y crimen organizado.

Migración y política exterior.

Democracia, pluralismo y división de poderes.

Sigue en vivo la la mesa de análisis en El Heraldo Radio

Los analistas aseguraron que va a ser importante escuchar cuál será su apuesta de gobierno para los próximos 6 años de cada uno de los candidatos. FOTO: Especial

Minutos antes de dar inicio al Tercer Debate en busca de la Presidencia de México Aribel Contreras aseguraba en la mesa de análisis de El Heraldo Radio que "es muy importante el debate porque son los mensajes sutiles y fuertes que cada candidato estará enviando allá afuera, que impacta por supuesto en imagen internacional, sobre qué está pasando en cuando a violencia, qué va a estar sucediendo con los más de 20 millones de migrantes que viven en Estados unidos, y escuchar cuál es su apuesta de gobierno para los próximos 6 años y cómo ven a México insertado en la escena internacional. Este debate será crucial para los mexicanos y hacia afuera de nuestras fronteras", aseguró.

Patricio Morelos indicó que "el objetivo estas dos horas será conseguir votos." FOTO: Especial

Por su parte, Víctor Hernández refirió que le "sorprende que el tema de seguridad se haya dejado hasta el final, hoy lo que se menciona sobre política migratoria inevitablemente tienen que hablar de la crisis de seguridad. En ese sentido en el fondo las tres candidaturas nos van a ofrecer lo mismo en materia de seguridad, creo que vamos a escuchar candidatos que ofrecen estrategias centralistas, estrategias punitivistas, y son propuestas militarizadas. Me confieso como el pesimista de la mesa, en materia de seguridad estaremos votando por la misma papeleta pero en diferentes colores el día de la elección", acotó.

Lo de hoy es atacar, ir al frente, ser frontales: Patricio Morelos

"En materia de seguridad estaremos votando por la misma papeleta pero en diferentes colores el día de la elección", destacó Víctor Hernández. FOTO: Especial

Patricio Morelos, mientras tanto, expuso que "ojalá los candidatos hablen de los temas que le preocupa a la gente, yo creo que los tres perfiles van por votos, su objetivo estas dos horas será conseguir votos. Será lamentable que los moderadores pongan temas sobre la mensa fundamentales y los candidatos sigan politizando toda la transmisión, porque en ese caso no tendríamos un debate de propuestas, y eso nos ayudaría a que los ciudadanos tomen una decisión informada. Lo de hoy es atacar, ir al frente, ser frontales, meter gol y vamos a ver que sucede", enfatizó.

De cara al inicio del tercer y último debate, Ernesto Guerra indicó que "me parece que sí va a haber un poco de propuesta y ataque, no soy tan pesimista, van a tratar de generar es empatía para buscar ese voto definido que se tiene, el tema de la inseguridad sí hay dos diferencias muy grandes entre los aspirantes", comentó.

"Xóchitl le va a hablar a México, hoy en la mañana dejó entrever que esta primera parte de la campaña ya fue superada, de tratar de convencer a lo que tenía, no solo con el voto indeciso, creo que hoy en la mañana dijo cosas interesantes como el que antes que partidos está México, antes que partidos está la democracia. Más allá si le pide Máynez que decline le va a decir al electorado: 'aquí estamos'", declaró.

Sheinbaum va a reforzar su sector de militantes: Ernesto Guerra

Aribel Contreras indicó que le parece importante que haya claridad, respuestas objetivas, creíbles y viable. FOTO: Especial

En cambio Claudia Sheinbaum va a reforzar a su sector y recordemos que ella evadió auditorios incómodos, no se presentó en algunos foros empresariales, no se presentó en las universidades, no creo que vaya por los de MC yo creo que va por los votos indecisos, destacó el analista político.

Aribel Contreras indicó que le parece importante que haya claridad, respuestas objetivas, creíbles y viables, ya que dentro del abanico de electores, yo creo que lo que más van a querer escuchar es hacia dónde México se va a abrir para determinar qué candidatos tienen esa visión estratégica a largo plazo.

Un sexenio más perdido en materia de seguridad: Víctor Hernández

Víctor Hernández enfatizó que independientemente de quien gane el debate, avizora un sexenio perdido en materia de seguridad, estos no son problemas de ninguna administración...yo ya vaticino un sexenio perdido en materia de seguridad", explicó.

Mesa de análisis post debate con los representantes de los partidos

La "movilización genuina con ese Zócalo lleno fue lo que le dio a Xóchitl hoy la seguridad", aseguró Dávila. FOTO: Especial

Una vez concluido el Tercer Debate Presidencial los representantes de los partidos políticos de quienes aspiran a ganar la Presidencia de la República el próximo 2 de junio analizaron el debate de esta noche.

En la cabina de El Heraldo Radio participaron Mario Carrillo, vocero de Claudia Sheinbaum, Adriana Dávila, vocera de Xóchitl Gálvez, y Antonio Carbia, vocero de Jorge Máynez.

"Estamos muy contentos este día porque lo que hemos visto es la manifestación espontánea, "legítima de miles de mexicanos que tienen una demanda muy clara," aseguró Dávila; "además veo a Xóchitl muy contenta, veo una movilización genuina con ese Zócalo lleno, lo que le dio a Xóchitl hoy la seguridad que tiene que el próximo 2 de junio las condiciones serán distintas, con el ánimo de cambiar las condiciones que tenemos en el país", expuso.

Sheinbaum tiene un proyecto de nación que enriqueció: Mario Carrillo

Tenemos que darle la seguridad a la gente y Jorge le ha entrado serio contra la militarización, enfatizó Antonio Carbia. FOTO: Especial

Para Antonio Carbia el candidato más capacitado para mejorar México es Máynez, y no lo vimos solo hoy, el único que se atrevió a hablar de los qués y de los cómos fue Máynez, a poner el dedo en las políticas que han aplicado las candidatas (...) Tenemos que dejar a un lado el ego y la soberbia que caracterizan a las candidatas. Jorge planteó varias preguntas interesantes, porque está diciendo cómo le vamos a entrarle a los temas. Tenemos muy claro en MC que tenemos que entrarle a los temas", destacó.

Tenemos que darle la seguridad a la gente y Jorge le ha entrado serio contra la militarización, enfatizó. Para Mario Carrillo "la doctora Claudia Sheinbaum tiene un proyecto de nación que enriqueció, y para ello tiene cinco rubros para determinar el rumbo del país: la Doctora le puso su visión política y humanista".

MC es oxígeno puro para la discusión política, expuso Carbia

Hay que seguir generando un estado de bienestar de la mano de Morena, enfatizó Mario carrillo. FOTO: Especial

Los ejes fundamentales tienen que ver con seguir transformando y mejorando los temas de seguridad, de salud, de educación, de soberanía energética, el tema del agua, todo lo que tiene que ver con la gestión hídrica, pero de las más importantes; seguir generando un estado de bienestar a través de generar las condiciones económicas que hoy tienen a México como uno de los países que mejor ha manejado la inflación, que tenemos reservas históricas, un crecimiento de 2% de la economía", explicó.

Por su parte, Carbia aseguró que "Movimiento Ciudadano es oxígeno puro para la discusión política y para los millones de mexicanos que están afuera y quieren formar parte de la construcción del nuevo México (...) hoy la realidad es que tenemos a 50 millones de personas sin acceso a la ciudad, México es un país muy violento bajo cualquier escenario. Jorge se enfocó en propuestas claras para beneficiar a la clase media. El único que se atrevió a hablar de justicia redistributiva y justicia fiscal (...) Jorge fue el único en hablar del plan nacional de planificación que necesita este país"; expuso.

MYPR