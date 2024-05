Elige Taboada sede del PRI para agradecer apoyo de la militancia al finalizar el tercer debate chilango

Santiago Taboada Cortina, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va X la Ciudad de México, invitó a las y los habitantes de la capital a celebrar junto con él las próximas elecciones del 2 de junio.

“Todas y todos al Zócalo el próximo domingo para consolidar el gran pacto de la sociedad civil con el proyecto del cambio. El tiempo se agotó, es momento de decirlo. Logramos lo imposible para llegar hasta aquí. Nos quisieron detener y seguimos. Nos quisieron dividir y resistimos.

Esta generación le regresó a la ciudad las ganas de creer, creer en una ciudad justa, en una ciudad libre, en una ciudad en paz”, detalló.

En su intervención final, el aspirante del PRI, PAN y PRD indicó que los tres debates chilangos sirvieron para ver los 27 años de mentiras, corrupción y fracaso que ha tenido la Ciudad de México.

“Cuando las luces de este foro se apaguen, lo que servirá para el tiempo de cambio serán las urnas. Estamos a 20 días de la elección. Lo que está en juego es el futuro de la ciudad. En estos tres debates se unieron para contrastar sus 27 años de mentiras y fracasos y nuestro proyecto de cambio de resultados”, afirmó.

En tanto, Santiago Taboada agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante este proceso, “Gracias a los que me han acompañado en este gran proyecto, a los que me escucharon y decidieron sumarse a este proyecto, y a los que aún no lo definen, les pido que confíen, pongamos por delante las coincidencias, el voto es y debe de ser útil para lograr el cambio de la ciudad”, manifestó.

Con información de Fernanda García y Frida Valencia