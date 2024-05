Anuncia Pablo Lemus infraestructura carretera y hospitalaria para La Barca y Jamay

Como parte de su compromiso de estar cerca de la ciudadanía y presentar sus propuestas para un mejor estado, Pablo Lemus Navarro, candidato a la Gubernatura de Jalisco por Movimiento Ciudadano (MC), realizó una gira por los municipios de Jamay y La Barca.

Durante su visita Lemus Navarro se reunió con las y los habitantes de ambas localidades, para escuchar sus inquietudes y necesidades, establecer un diálogo y colaborar para generar un conjunto de iniciativas destinadas a mejorar su calidad de vida y promover el progreso en la región.

En la Barca, el candidato a la gubernatura de Jalisco se comprometió a gestionar la rehabilitación de las carreteras estatales Condiro-Canales, Milpillas-Margaritas y gestionar la rehabilitación de la carretera federal de La Barca a Atotonilco; esto para mejorar la conectividad y el acceso a diversas regiones de Jalisco.

Roberto Rodríguez, candidato a Presidente Municipal de La Barca, lamentó el abandono de las autoridades locales con sus habitantes y abordó los retos que presenta el municipio.

En este sentido, destacó la urgencia de atender la infraestructura vial, por lo que solicitó al candidato Pablo Lemus cerrar filas por la comunidad.

Para Jamay, Pablo Lemus anunció la construcción de un nuevo Hospital Regional, garantizando suministro de medicamentos y una atención oportuna para las y los jaliscienses.

Además, señaló que se pondrá en marcha un programa que involucra a los municipios para la construcción de viviendas económicas en terrenos municipales. El Gobierno Estatal se encargaría de la infraestructura básica, permitiendo ofrecer vivienda asequible a quienes más lo necesitan.

Lemus Navarro también refirió propuestas relacionadas a la educación, enfatizando su compromiso de no permitir que el sistema educativo sea politizado, rechazando la idea de entregarlo a intereses partidistas.

En cambio, propuso fortalecer la educación en valores, ciencia, tecnología e innovación, asegurando la capacitación adecuada para el futuro de las niñas y niños jaliscienses. A esto se suma la intervención integral de las escuelas fe educación básica en el estado.

Además, el candidato resaltó su compromiso con el deporte y la atención a la salud de las y los jaliscienses, prometiendo la remodelación de dos unidades deportivas y la mejora en la atención médica, con la contratación de más personal y el abastecimiento de medicamentos en el Hospital Regional.

Lemus Navarro abordó también las necesidades del sector agrícola, anunciando apoyos para ganaderos y productores de maíz, así como la ampliación de fondos para impulsar la producción agroalimentaria en el estado y la remodelación del módulo de maquinaria.

Asimismo, solicitó el apoyo de la comunidad para respaldar a las y los candidatos de Movimiento Ciudadano en las próximas elecciones locales y federales.

Para Jamay, el candidato propuso ampliar el fideicomiso para productores de maíz a 200 millones de pesos, así como brindar apoyo económico a ganaderos y lecheros con un fondo de 50 millones de pesos.

Para los pescadores se creará una subsecretaría dedicada a la atención de este ramo, y se ofrecerá capacitación y equipamiento a los apicultores, para impulsar la producción y comercialización de miel.

Además, Lemus Navarro se comprometió a proteger el Lago de Chapala, gestionando con la Federación para asegurar un manejo adecuado del agua y recuperar los niveles del embalse.

“Vamos a cuidar de este gran embalse, cuidarlo con acciones positivas, gestionando con la Federación, exigiendo que se cumpla el acuerdo de toda la cuenca del Lerma-Santiago, que otros estados de la República no estén sacando agua a Chapala sin que la Federación diga nada”.

Por su parte, Juan Luis Aguilar, “Tofis”, candidato a Presidente Municipal de Jamay, dijo que con el respaldo de su equipo y de figuras clave como Pablo Lemus, recuperará el liderazgo perdido del municipio, enfocándose en proyectos que impulsen el desarrollo regional y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

“Con el respaldo de nuestro amigo y próximo gobernador Pablo Lemus, vamos a recuperar ese liderazgo que teníamos en ese entonces y se perdió. Hay que seguir manifestando este mensaje con nuestra gente y decirles que no tengan temor, que estamos a muy poquito de recuperar ese liderazgo de nuestro municipio, para que Jamay se siga transformando, para que Jamay siga brillando, no sólo en la región, no solo en la Ciénega, sino en todo Jalisco”.