Claudia Rivera Vivanco: ciudadanos señalan lo que se debe reforzar, pero quieren que continúe la transformación

Claudia Rivera Vivanco, candidata a diputada federal por el Distrito 07 con cabecera en Tepeaca, Puebla, por la alianza "Sigamos Haciendo Historia", destacó que en campaña ha encontrado ciudadanos críticos que quieren que continúe la Cuarta Transformación, pero que señalan las áreas que aún se deben reforzar.

"La gente me recibe muy bien, he podido entablar diálogos inclusive con aquellas personas que no están tan convencidas aunque sí logran observar que ha habido avances del presidente AMLO, han logrado identificar las pensiones y la reactivación económica del sureste pero nos hace falta reforzar en temas como en seguridad", agregó.

Sigue leyendo:

FGE informa que encontraron 7 cuerpos en Periférico Ecológico de Puebla

Desde Tehuacán, Alejandro Armenta ratifica combate a la corrupción

Ha recorrido 14 municipios que integran el distrito

Foto: Especial

En entrevista con Vicky Fuentes en Política y Negocios de Radio Altiplano en alianza con El Heraldo Radio, recordó que el distrito por el que compite incluye 14 municipios mismos que ya ha podido recorrer en el primer mes de campaña, y aseguró que van por el "carro completo".

Respecto a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial, destacó que viene con nuevos programas sociales, como la beca universal para la educación básica, la pensión a mujeres mayores de 60 años y un nuevo tramo del Tren México-Puebla-Veracruz, así como una inversión importante de la región de Puebla en el sector primario.

A mí me va a tocar aprobar el recurso con el que la nueva presidenta hará todos esos compromisos. Me va a tocar coordinarme con los tres órdenes de gobierno para reforzar a la seguridad y que sea una garantía para entornos de paz.

Promete no rendirse por la entidad

Foto: Especial

Rivera Vivanco prometió no rendirse ni "rajarse" por la entidad: "soy muy persistente, siempre logro que se abran puertas sin necesidad de gritar, siempre con constancia y perseverancia".

Remarcó que tras su administración en la capital poblana dejó finanzas sanar y la policía mejor pagada, un logro que intenta atribuirse la oposición: "llevo dos años recorriendo todo el estado sin ningún cargo, sino con la convicción de sacar en adelante al país", dijo.