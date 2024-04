Candidato de Morena, PVEM y PT en Yucatán explica por qué pide votar por panista Renán Barrera

Bayardo Ojeda, candidato de Morena, PVEM y PT a la diputación del distrito 8 local en Yucatán, explicó que pide el "voto útil" por el candidato del PAN, PRI y Panal a la gubernatura del estado, Renán Barrera, para que "la gente no desperdicie su voto", pues aseguró que "Morena no es de izquierda en nuestro estado".

En entrevista con Judit Díaz en Heraldo Noticias Yucatán de El Heraldo Radio, aseguró que tanto en el equipo del candidato a gobernador por Morena, Joaquín "Huacho" Díaz, como del candidato a la alcaldía de Mérida, Romel Pacheco, hay perfiles que viven con excesos.

"Son un grupo de funcionarios priístas que desde el 2007 al 2018 los sacaron por el PAN, se volvieron millonarios a costa de tener cargos de funcionarios públicos, de diputados, de secretarios de Estado, viven como millonarios, se van a Estados Unidos a comer como si se fueran a Progreso en fin de semana y son los que ahorita se agarraron una cubeta de pintura guinda y se la tiraron encima", dijo.

Marca de Morena es vendible a nivel nacional, dice

Acusó que estos personajes políticos "quieren aprovechar la candidatura que tiene Morena, que la marca es vendible a nivel nacional para regresar al gobierno del estado y de la alcaldía de Mérida para saquear las arcas tanto estatales como municipales".

Por ello, dijo que pide el voto útil para Renán Barrera y para Cecilia Patrón, además de el voto para el distrito ocho para Bayardo Ojeda por el Partido Verde, pues remarcó que no perfila dejar su candidatura.

"No me voy a salir de la candidatura, ya les expliqué a los medios de comunicación que me mantengo firme hasta el dos de junio.

Desde el año 2000 al 2018 estuve en el PRD (...) El resto del equipo estamos comprometidos para que a Yucatán, le pedimos a la gente de izquierda que no vote por Morena", finalizó.