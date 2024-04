Santiago Taboada responde a Sheinbaum tras mencionar el "cártel inmobiliario" en debate presidencial

El candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición “Va X La CDMX”, Santiago Taboada, descartó encabezar el llamado Cartel Inmobiliario, como la aseguró la abanderada a la Presidencia, Claudia Sheinbaum, durante el debate presidencial.

Asimismo, dejó claro que el único cártel está en la oficina de Martí Batres, y que en Morena están muy nerviosos porque saben que van a perder la ciudad de México.

Sigue leyendo:

Coyoacán es una alcaldía de éxito, por eso vamos a ganar: Giovani Gutiérrez

Se construirá la ampliación del Metro de Barranca del Muerto a San Jerónimo: Santiago Taboada

"No me han podido comprobar absolutamente nada"

Foto: Especial

“No me han podido comprobar absolutamente nada, tan desesperados están de perder la Ciudad que hasta fuimos tema del debate presidencial. Se los digo aquí y se los he dicho durante dos años: ni su Fiscalía, ni sus unidades, ni su Gobierno, ni su aparato me han podido comprobar nada. Si hay un cártel en esta ciudad está en las oficinas de Martí Batres”, sostuvo al encabezar la pega de microperforados en unidades del transporte público en el paradero del Metro CU.

Asimismo, sostuvo que en Morena están muy nerviosos, entre otras cosas, porque ha sostenido reuniones con líderes transportistas de Coyoacán y de toda la Ciudad, quienes han sido amedrentados, llamados Cartel del Transporte y que han sido amenazados con que les van a quitar sus rutas.

Finalmente subrayó que Claudia Sheinbaum busca meterse en la elección de la ciudad porque Clara Brugada no despega “ni va a despegar”.