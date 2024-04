¿Qué proponen Sheinbaum, Gálvez y Máynez para combatir la corrupción?

El combate a la corrupción seguirá siendo un reto para el próximo gobierno en México, por ello los candidatos tres candidatos a la Presidencia de la República -Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez- tendrán la difícil tarea de erradicar este mal que afecta el tejido social y obstaculiza el crecimiento económico del país.

Por ello los tres aspirantes a la Presidencia de México han presentado a los ciudadanos sus propuestas para combatir la corrupción y consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno, estas son sus proyectos:

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la “Sigamos Haciendo Historia”. Créditos: Facebook Claudia Sheinbaum

Sigue leyendo:

¿Qué quieren hacer Sheinbaum, Gálvez y Máynez por los grupos vulnerables?

¿Qué proponen los candidatos presidenciales para erradicar violencia contra mujeres?

Claudia Sheinbaum y su combate a la corrupción

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum, de la “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, ha dicho que encabezará un gobierno honesto, sin influyentismo, corrupción o impunidad. Para ello va a establecer un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público.

Aseguró que se mantendrá la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal, por lo que no regresarán los lujos ni privilegios, no habrá avión presidencial y no van a regresar los privilegios del gobierno.

Para combatir la corrupción en el sector educativo, Claudia Sheinbaum señaló que el magisterio nacional seguirá siendo reconocido y por ello, se revisará de manera conjunta temas pendientes de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés.

Xóchitl Gálvez y su combate a la corrupción

Xóchitl Gálvez dijo que, de ganar la elección del 2 de junio próximo, su gobierno no va a combatir la corrupción con discursos y refranes, sino que la va a castigar con denuncias penales y castigo a los culpables.

La candidata presidencial por la coalición PAN, PRI y PRD ha anunciado durante su discursos la construcción de una cárcel especial para los peores criminales. Para acabar con las prisiones que son un lugar donde se extorsiona, y algunos de los reos tienen privilegios.

Propone una cooperación con Estados Unidos para crear una agencia binacional de Aduanas con personal civil de ese país y de México que serán entrenados y certificados con controles de confianza.

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial por la coalición "Fuerza y Corazón por México". Créditos: Especiales

Jorge Álvarez Máynez y su combate a la corrupción

El candidato presidencial por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, aseguró que en caso de ganar los comicios del 2 de junio erradicará la corrupción del gobierno, un problema que, aseveró, no sea eliminado en la actual administración, y de la que un ejemplo es el reciente descarrilamiento de un vagón del Tren Maya.

Señaló los gobiernos de nuestro país se autosabotean con la corrupción que ejercen en las obras públicas, por lo que en diferentes discursos ha hablado de acabar con la falta de transparencia y la discrecionalidad, así como el tráfico de influencias.