Candidata Rosi Bayardo promete un futuro con justicia, bienestar y felicidad para Manzanillo

En la explanada del Pez Vela, en el centro de Manzanillo, arrancó su campaña la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena-PT-PVEM, Rosi Bayardo, quien de forma simbólica encendió la llama de la esperanza, con la que aseguró que guiará al movimiento hacia un futuro con justicia, bienestar y con felicidad.

Tras ser aprobada su candidatura por el Consejo Municipal Electoral, la morenista se comprometió a dejar atrás el pasado corrupto, déspota, mediocre y gris, para recuperar a un Manzanillo lleno de esperanza, transformación y honestidad.

La candidata Rosi Bayardo, de forma simbólica, se comprometió a recuperar la belleza del puerto Créditos: El Heraldo de México.

Hoy estamos aquí en el centro de Manzanillo, el cual nos fue arrebatado por la incompetencia o la indolencia de quienes han traicionado a nuestro movimiento, a nuestro partido, pero lo más importante, que traicionaron al pueblo de Manzanillo”, comentó la aspirante al municipio de Manzanillo.

Bayardo Cabrera, aclaró que no va a realizar una cacería de brujas, pero no habrá impunidad y van a trabajar para recuperar la ciudad y no volver a tener un gobierno municipal corrupto, ausente e insensible.

Asimismo, se comprometió a recuperar la belleza del puerto y llenarlo de color, vida, experiencias que atraigan al turismo para contar con una ciudad que esté a la altura del principal puerto a nivel nacional.

Por último, reiteró su compromiso de tener una inversión pública que atienda las principales preocupaciones de las y los manzanillenses y hará equipo con todos los sectores, comerciantes, empresarios, las y los trabajadores para consolidar su proyecto de devolver al puerto un poco de lo que le ha dado a los manzanillenses, al estado y al país.