Confía PAN CDMX en llevarse la victoria en la capital, pero acusan "elección de Estado"

A pesar de la elección de estado que Morena pretende consumar el próximo 2 de junio, Santiago Taboada será el próximo Jefe de Gobierno y el cambio llegará a la CDMX, aseveró Andrés Atayde Rubiolo, presidente del PAN en la Ciudad de México.

“Están desesperados, y ante su inevitable derrota, ya preparan una elección de Estado. La intervención del des-gobierno de Morena está documentada y probada. Todos los días escuchamos a servidores públicos descalificar a la oposición y ni qué decir de la impartición de justicia selectiva de la Fiscalía y la policía capitalina que, casualmente, solo detienen a brigadistas de oposición pero se hacen de la vista gorda cuando se trata de Morena”, añadió.

Los chilangos quieren un cambio, asegura

No cabe duda, dijo Atayde, que “ya van construyendo su narrativa y dirán que el árbitro electoral no es imparcial, que no garantiza la democracia, que la oposición es violenta y se van a victimizar; aducirán campañas negras, pero con lo que no cuentan es que la gente ya no les cree y las y los chilangos quieren un cambio”.

El líder del PAN capitalino, se solidarizó con las personas candidatas a alcaldes de la alianza "Va por la Ciudad de México", que todos los días se enfrentan al retiro de su propaganda y a pesar de las denuncias e imágenes que circulan en redes sociales, las autoridades brillan por su ausencia.

“Pero eso sí, a nuestros brigadistas los detienen y hasta encarcelan por colgar propaganda, ahí sí la aplicación de justicia es expedita. Estamos, otra vez, frente al uso de las instituciones con fines políticos. Lo decimos claro: en la Ciudad de México el operador y jefe de campaña de Morena es el propio Jefe de Gobierno”, puntualizó.

A pesar de eso, aseguró Atayde, “en la Ciudad de México y en todas las demarcaciones vamos muy bien y estamos seguros de que ganaremos la capital y la mayoría de las alcaldías. En la Ciudad de México, la esperanza ya cambió de manos y hoy, miles de chilangas y chilangos han mostrado su apoyo al PAN y a nuestra alianza. No tengo la menor duda, el cambio viene a la Ciudad de México; y, Morena, ya se va”, concluyó.