Azucena Cisneros pidió protección solo por protocolo: "El barrio me representa"

La candidata de Morena a la presidencia municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, presentó recientemente ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), su solicitud para que se le brinde protección por parte de las dependencias de seguridad, tanto federales como locales, durante todo el desarrollo de su campaña electoral.

Cisneros Coss dijo que esta acción la realizó por puro protocolo, pues afirma que no ha recibido ningún tipo de amenazas por parte de las comunidades.

Sigue leyendo:

En arranque de campaña, anuncia Azucena espacios laborales para universitarios

Azucena Cisneros tendrá protección en su campaña

Hay que romper estigmas de lo que no es Ecatepec Créditos: Especial

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por Heraldo Radio que transmite por la frecuencia del 98.5 FM, comentó que es una personas que desde hace 34 años es líder social, por lo que la gente la conoce a la perfección y no tiene miedo a recorres todo el municipio.

Lo estoy solicitando por un asunto protocolo, yo afortunadamente no he tenido ningún tipo de amenaza, ningún tipo riesgo. La gente en los mercados, en las calles, en las comunidades me conoce, afortunadamente yo tengo muchos años caminando Ecatepec y la gente sabe quien soy, soy barrio y soy del barrio, el pueblo obviamente es quien me representa.