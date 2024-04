César Cravioto denuncia 'tortuguismo' del IECM ante querellas presentadas por Morena

El vocero de Clara Brugada, candidata a Jefa de Gobierno por la coalición Morena-PT-PVEM, César Cravioto Romero, denunció el “tortuguismo” con el que se conducen los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) para dar trámite a las quejas presentadas por Morena.

En conferencia de prensa, indicó que es muy lamentable que la Comisión de Quejas del IECM tenga actitudes parciales, muestra de ello, dijo, es la celeridad con la que resuelven los casos que el frente perdedor gestiona.

Indicó que desde marzo, Morena ha presentado al menos 68 quejas por actos violatorios de la normatividad electoral y no se han discutido; sin embargo, el 10 de abril el PRIAN se quejó por el uso del término de Cártel Inmobiliario y la resolución fue casi inmediata.

Tenemos un árbitro en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, parcial, no imparcial. Les truenan el dedo para que no hablemos de las corruptelas de aquellos. Pero miren todas estas, nada, nada, no atienden las quejas de Morena y con una celeridad atienden las quejas del PAN”, señalo.