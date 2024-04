Nuevo seguro popular acto de justicia para 60% de yucatecos desatendidos por sistema de salud federal de Morena: Renán Barrera

"Yo si me voy a hacer responsable de la salud de los yucatecos, porque dejar el sistema de salud en manos de la federación sería una irresponsabilidad pues actualmente no hay medicinas en los hospitales a su cargo", manifestó el candidato común del PAN, PRI y Nueva Alianza, por la gubernatura de Yucatán, Renán Barrera Concha, en mitin realizado en la explanada del parque principal de Oxkutzcab dónde anunció que durante su gobierno se creará el Seguro Popular Yucateco el cual amparará a toda la población con servicios de Salud y medicinas gratuitas.

"Con la salud no se juega. Prometieron plazas a los médicos que trabajaron durante la pandemia y ahora los dejan sin trabajo y quieren culpar al gobierno estatal de ese acto criminal, por no firmar el convenio IMSS-Bienestar, que solo busca centralizar los servicios de salud dejándoles todo el poder. Firmar ese convenio sería entregarles nuestro sistema de salud para que hagan lo que quieran, cuando han dado resultados pésimos en ese sentido. Ellos desaparecieron el Seguro Popular y crearon el Insabi, y luego desaparecieron también el Insabi; ahora son más de 64 padecimientos médicos graves los que no reciben subsidio y los cuales sin apoyo, destruyen la economía de una familia. Entre ellos se fueron también los tratamientos para niños con cáncer", enfatizó Renán Barrera.

Seguro Popular Yucateco beneficiará al 60 % de los habitantes: Barrea Concha

Renán compartió un mensaje especial en dónde reconoció la unidad y grandeza política que todos los actores e instituciones han demostrado al sumarse al equipo Yucatán. FOTO: Especial

Señaló que el Seguro Popular Yucateco beneficiará al 60 % de los habitantes del estado, quienes al momento no cuentan con ninguna presentación de salud e indicó que se dotará de los instrumentos necesarios y medicinas a todos los Centros de Salud del estado para que puedan ofrecer un servicio de calidad.

En caminata previa a este evento, Barrera Concha recorrió las principales calles del municipio arropado por el apoyo de simpatizantes del PAN, PRI Y Nueva Alianza, quienes unidos, con gritos, porras y vitores, demostraron su simpatía por el candidato a la gubernatura. El recorrido abarcó también parte del mercado de la localidad, dónde el candidato saludó a los ciudadanos en sus puestos y negocios, a quienes compartió su proyecto de trabajar por Oxkutzcab.

Ante cientos de personas reunidas, durante el mitin, Renán Barrera anunció que en su gobierno se remodelará el mercado del municipio y hará las gestiones necesarias para que Oxkutzcab sea Pueblo Mágico y de esta manera promover el turismo en la localidad.

Apoyos al campo y a los productores, ejes de mi gobierno: Renán

El candidato agregó que otro de los ejes principales de su gobierno, será apoyar con todo al campo y a los productores, para lo cual modificará el programa "Peso a Peso" y por cada peso que el productor aporte, su gobierno pondrá dos, a fin de recuperar más rápido el campo.

"Vamos a apoyar también a este sector sector con la perforación de pozos y adquisición de equipos para que el ayuntamiento de Oxkutzcab tenga la maquinaria especializada para ayudar a sus productores. Haremos juntos caminos saca cosechas y se les apoyará con sistemas de riego, bombas de 2 y 4 caballos de fuerza, además de paneles solares para que puedan tener un mejor consumo de energía para que no dependan de nada y su producción esté garantizada", afirmó el candidato.

Aseveró que serán varios los programas de impulso a la Economía Popular, entre ellos el programa "Mujeres Guerreras" con el que se apoyará con tres mil pesos trimestrales a las madres de familia, así como diversos apoyos a universitarios, estudiantes y emprendedores.

El candidato compartió un mensaje especial en dónde reconoció la unidad y grandeza política que todos los actores e instituciones han demostrado al sumarse al equipo Yucatán, dónde haciendo a un lado sus intereses personales, han sabido trabajar en unidad para defender a Yucatán.

Posteriormente, Barrera Concha asistió como invitado a la Asamblea General Estatal Extraordinaria del Sindicato Unión Estatal de Transportistas Campesinos de Yucatán C.N.C. UNTRAC, dónde dirigió unas palabras a los asistentes en las que destacó que las principales necesidades de dicho sector y en las que su gobierno apoyará son la certeza jurídica, el apoyo en la renovación de unidades, subsidios para la contratación de seguros de sus vehículos y dar un mayor mantenimiento a las carreteras.

Barrera Concha también se comprometió a gestionar apoyos de salud y educativos para los agremiados a su sindicato y sus familias, así como en las acciones de vivienda.

