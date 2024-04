Claudia Sheinbaum ganara la presidencia de México con 33 millones de votos: Mario Delgado

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, aseguró que Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, iba a marcar una diferencia en las próximas elecciones del 2 de junio.

En este sentido, resaltó que la coalición de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo estiman que su candidata Sheinbaum ganará las próximas elecciones presidenciales con 33 millones de votos.

Asimismo, indicó que pese a las encuestas no era bueno confiar, por lo que pidió a la ciudadanía no quedarse en su casa el día de la votación. “‘Ya ganamos, para qué voy a votar’. Hagamos una gran fiesta democrática el 2 de junio. Todas y todos vamos a votar, porque no sólo hay que ganar la Presidencia, tenemos que ganar todo el Congreso, todos los diputados y todos los senadores para que siga habiendo presupuesto para los programas sociales y sigan la reformas de la Cuarta Transformación”, resaltó Mario Delgado.

Sheinbaum a su llegada en el primer debate presidencial. Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum marcará la diferencia: Delgado

El dirigente nacional de Morena mencionó que Claudia Sheinbaum marcará una diferencia en el próximo debate, ya que está comprometida con el humanismo mexicano.

“La doctora Sheinbaum llevará muchas propuestas y va a marcar las diferencias entre cómo le fue a México con el neoliberalismo y cómo le está yendo al país con el humanismo mexicano”, resaltó Delgado.