Lucy Meza se compromete a restaurar el sistema de salud en Morelos

ALa candidata de la coalición ‘Dignidad y seguridad por Morelos, vamos todos’, Lucy Meza, se comprometió este martes a restaurar el sistema público de salud en el estado, una de las principales preocupaciones del pueblo a causa del abandono del gobierno de Cuauhtémoc Blanco.

Sobre la grave situación por la que atraviesan las y los maestros morelenses con los servicios de salud de ISSSTE, Lucy Meza aseguró que una vez de que gane las elecciones, recurrirá a las instancias federales para que se destine suficiente presupuesto a dicho organismo, a fin de reactivar la atención médica en el hospital Carlos Calero de Cuernavaca, así como en el hospital de Cuautla.

No es posible que los maestros no puedan acceder a los servicios médicos del ISSSTE. Hay una grave saturación en el hospital Bicentenario de Zapata, porque en los otros hospitales no hay servicios eficientes.