Estos fueron los mejores momentos del debate entre los candidatos a gobernar la alcaldía Milpa Alta

Magali Alvarado concluye su mensaje acusando a sus adversarios de reciclar propuestas que no cumplieron durante su gestión. Acusa a sus adversarios de contaminar con propaganda electoral la demarcación y les cuestiona sus prioridades. Remarca que es el momento de hacer nueva política. No somos la tercera opción, somos la única, dice, y adelanta que no declinará.

Foto: Especial