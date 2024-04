Candidato Del Monte asegura acabar con la inseguridad en Xochimilco, CDMX

La inseguridad que está enfrentando Xochimilco es inaceptable y vamos a cambiar esta situación con la ciudadanía, aseguró Gabriel del Monte, candidato de “Va X la Ciudad de México” a la alcaldía.

Xochimilco es una de las alcaldías en las que aumentó la percepción de inseguridad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, pues se ubica en un 68%.

En un comunicado, el candidato Gabriel del Monte informó que la seguridad ciudadana es el primero de los ejes rectores de su plataforma, en el que el uso de la tecnología y la incorporación de un grupo de élite en motocicleta harán la diferencia.

Durante su recorrido por Santiago Tepalcatlalpan, Santa Cruz Xochitepec y Xochitepec, Del Monte relató la historia de una familia víctima de la delincuencia y que sin embargo saldrá adelante.

Agregó que es urgente terminar con ese tipo de situaciones.

No puede ser que México siga viviendo con tanto rencor, con tanto odio, con tanta sangre. No se vale decir abrazos, no balazos, y que le des la mano a los delincuentes. Tenemos que cambiar y eso está en manos de la ciudadanía”, manifestó.