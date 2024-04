Clara Brugada se compromete contra corrupción, abuso y extorsión a comerciantes

La candidata a la jefatura de Gobierno por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, Clara Brugada anunció que creará el Instituto del Comercio Popular, que se encargará de analizar e implantar “los mejores estudios, planes y protocolos a para este sector”.

Asimismo, aseguró que su administración garantizará “cero abuso al comercio popular, cero corrupción con respecto al comercio popular y cero extorsión”.

Se reúne con más de 60 comerciantes y trabajadores no asalariados

Foto: Cinthya Stettin

Durante un encuentro con más de 60 comerciantes y trabajadores no asalariados, la morenista señaló que este instituto de ninguna manera significará “muchos recursos de burocracia”, sino saldar la deuda que tiene el gobierno con los trabajadores no asalariados”.

“Yo fui constituyente, fui parte de los que escribimos la Constitución de la Ciudad de México. Y yo soy testigo de la lucha que dieron ustedes para incluir en la Constitución derechos al comercio popular. Lamentablemente no se logró todos los objetivos y no se logró por el PRI y por el PAN, que fueron los que detuvieron que avanzaran los proyectos de derechos al comercio popular. Y ellos son contra los que nos enfrentamos. Así que garantizar derechos a los trabajadores no asalariados es un tema pendiente en esta ciudad, que tendremos que trabajar juntos”, apuntó.

Va contra extorsión y a favor de sus derechos laborales

Algunas de las peticiones de este sector para Brugada Molina fueron: combatir el denominado “derecho de piso”, continuar con la actualización de los permisos de operación de tianguis, programas de promoción de zonas de espacio de abasto comercial, seguridad social para trabajadores no asalariados, becas y programas sociales, así como créditos para vivienda.

Ante esto se comprometió a hacerlos derechohabientes del IMSS-Bienestar, así como programas sociales para este sector.

Incluso, dijo que está dispuesta a crear la Utopía del Comercio, “sentémonos a soñar y planear apra el nuevo gobierno, en qué consistirá este proyecto que debe ayudarnos a transformar”.