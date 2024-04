Piden protección 12 candidatos de Morena en Guerrero

Doce candidatos a diputaciones locales y presidencias municipales en Guerrero solicitaron medidas de seguridad, ante el riesgo de sufrir algún ataque del crimen organizado, informó el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona.

Las solicitudes de las y los morenistas corresponden a municipios como Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca, Chilapa, Juan R. Escudero, Taxco y Chilpancingo, esto luego de los asesinatos de nueve aspirantes a cargos populares en este proceso electoral.

Las localidades también están marcadas como focos rojos en el mapa de riesgo desarrollado por el Gobierno estatal, en donde se establece que las zonas de alto riesgo para los candidatos son las regiones: Tierra Caliente, algunos lugares de la región Centro, el área Norte de la entidad y la Costa Grande.

Ante el panorama de violencia en estas elecciones, el líder estatal reconoció que “hay regiones donde los candidatos no harán ningún acto masivo para evitar que la delincuencia los vea como un riesgo de que les podamos ganar territorios”.

En ese sentido, acusó que los partidos políticos de oposición cedieron “concesiones al crimen organizado” en la designación de candidaturas.

“Morena no dialoga con ellos (delincuencia organizada), Morena no acepta que se inmiscuyan en nuestros procesos internos, tanto que por eso es el partido más agredido en Guerrero; nosotros llevamos nueve aspirantes asesinados porque no aceptamos que vengan a querernos imponer”, señaló González Varona.