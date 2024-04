Mariana Rodríguez presenta "Monterrey del Futuro", impulsará Línea 7 del Metro para la ciudad

Con el objetivo de transitar a un nuevo modelo de ciudad, la candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Monterrey, Mariana Rodríguez Cantú presentó su tercer eje de propuestas: "Monterrey del Futuro". La construcción del Monterrey del futuro se realizará a través de tres necesidades fundamentales: moverse, vivir y trabajar.

"Tenemos que seguir fomentando que el Centro sea habitable y también generar esas oportunidades de empleo y de rehabilitación de nuestras avenidas, de nuestros de nuestras banquetas y fomentar las luminarias también en el centro la ciudad a prueba de todo para resistir y superar las contingencias naturales o artificiales y una ciudad a la altura que aproveche el potencial de cada espacio construyendo de manera vertical hacia arriba.

"Y así podremos transitar a un nuevo modelo de ciudad como lo ha hecho Barcelona, como lo ha hecho Medellín y cómo lo ha hecho Singapur", destacó la contendiente emecista.

Para mejorar la movilidad en la ciudad, Mariana anunció que impulsará en coordinación con el Gobierno estatal, la construcción de la Línea 7 del Metro, con el objetivo de brindar servicio a los más de 3 millones de ciudadanos que pasan por la ciudad diariamente.

Este sistema de transporte iniciaría desde el Centro de la ciudad y podría extenderse hasta el municipio de García, todo esto junto a la rehabilitación de banquetas, paradas seguras y la gestión de nuevas rutas de transporte.

"Esta línea 7 del Metro, que va a abarcar desde Lincoln, hasta Juárez, hasta el Centro, esto va a permitir que movamos el triple de personas en un mismo DRT y así poder eficientar el transporte público y fomentarlo que ya sabemos que en el primer mundo el transporte público no es de quién tiene más o quién tiene menos, es un derecho para todas y para todos", aseveró la aspirante naranja.

Mariana buscará que Monterrey sea la capital del Nearshoring corporativo para que ahora sea conocida como la capital de la innovación.

"Vamos a convertir a Monterrey en la capital del Nearshoring, pero no me refiero a las empresas e industrias, me refiero a los corporativos. Los corporativos de estas empresas sí se pueden establecer y si nos pueden ayudar a recuperar el Centro y algunas otras áreas de nuestro municipio.

"La verticalidad nos va a ayudar a que estos corporativos lleguen a que sus empresarios y las personas que trabajan puedan vivir cerca de estos corporativos y también comentar en futuro de Monterrey, porque si en el pasado Monterrey fue la capital de la industria, en el presente va a ser la capital de la innovación", aseguró la candidata.

La emecista reprobó que la administración anterior a la de Luis Donaldo Colosio, haya autorizado una conexión por 30 años a la empresa Netx Energy, la cual no le ha brindado un solo servicio al municipio.

"Aquí la energía del municipio hoy en día, está dada una concesión a una empresa que se llama Next Energy, esta empresa no ha dado un día de servicio al municipio. Sin embargo, esta concesión está a 30 años. La dio la administración antes de Colosio en, donde se dio un contrato por 7 mil millones de pesos.

"Esto significa que todos los ciudadanos de Monterrey pagamos al mes 18 millones de pesos a esta empresa que al día de hoy no le ha dado un día de servicio al municipio. Esto no puede seguir", sentenció.

Rodríguez Cantú, destacó que buscarán mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con la creación de nuevos bosques urbanos, así como el rescate del Centro de la Ciudad para que vuelva a ser una zona habitable con seguridad y para todos los ciudadanos.

"Vamos a trabajar en tres ejes. Una ciudad donde puedas moverte de manera eficiente y segura, una ciudad donde puedas vivir y que tengas todos los servicios a tu alcance y una ciudad en donde puedas trabajar", explicó la candidata en su discurso, realizado en el Auditorio Convex, ante integrantes del partido, aspirantes a diferentes puestos de elección e invitados especiales de la sociedad civil.

Como parte fundamental del futuro de nuestra ciudad, la aspirante de MC subrayó que convertirá a Monterrey en la capital del ‘Nearshoring’ con la instalación de corporativos de las principales empresas a nivel mundial.

Así mismo, trabajará en un nuevo Reglamento de Eficiencia Energética, así como agilizar y digitalizar los trámites de desarrollo urbano para los ciudadanos.

Dentro del plan, se trabajará también en el rediseño de la ciudad a través de la elaboración de Distritos estratégicos que acerquen los servicios a los ciudadanos.

"Vamos a presentar una propuesta transversal para los tres ejes, el primero que es el transversal, es fomentar los distritos estratégicos. Sabemos que cuando tenemos distritos estratégicos la gente no tiene que moverse de un lado de la ciudad a otra. Se le llama la ciudad de los 15 minutos para acercar los servicios de equipamiento urbano y centros de cuidado", compartió la representante emecista.