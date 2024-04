Las soluciones no van a venir sólo del gobierno, reconstruir tejido social es tarea de todos: Taboada

El candidato a la jefatura de gobierno por la coalición “Va X la CDMX”, Santiago Taboada expresó que “la reconstrucción del tejido social es una tarea de todas y de todos”, y es que dijo es equivocado pensar que las soluciones a los problemas de la Ciudad de México vienen únicamente del gobierno.

Al firmar los Compromisos por la Paz, Capítulo Ciudad de México en la Universidad Intercontinental, que son promovidos por diversas iglesias y organizaciones, el candidato panista señaló que es necesario encontrar coincidencias con la sociedad para lograr en los próximos seis años “una ciudad plural, incluyente, diversa, y que todas y todos podamos ser parte del cambio”.

“Estamos muy equivocados si pensamos que las soluciones sólo van a venir del gobierno. Nos estamos equivocando haciendo un lado a las sociedad civil, haciendo a un lado a las iglesias en su conjunto, precisamente, que el que la agenda de paz y de seguridad llegue a buen puerto tiene que ver principalmente con poder abrazarnos de nueva cuenta y estrecharnos la mano entre la sociedad civil y el Gobierno”, resaltó.

Reconoce que él solo no podrá resolver los problemas

Agregó que muy difícilmente él solo podrá resolver lo problemas capitalinos, pues “no soy todólogo”.

Resaltó que han sido 27 años “donde el mismo grupo político ha preferido tolerar y cerrar los ojos de la realidad de este país”, principalmente, en materia de seguridad.

Resaltó que la Policía de la ciudad no tiene las oportunidades y las capacidades para contener los principales delitos, por lo que destacó que es necesario fortalecer las instituciones de seguridad.

Y no nos podemos conformar ni podemos decir que hoy la gente en la ciudad se siente más segura. Eso no es verdad. Hoy la gente en la Ciudad de México se siente vulnerable, se siente insegura. Y, principalmente, las familias de esta ciudad.

Critico que no se puede tener una Comisión de Derechos Humanos que no teje el diálogo con las víctimas; “proteja al gobierno y no a las víctimas, las señala como responsables de un complot político”.

Los Compromisos de las Paz son siete ejes: tejido social, seguridad, justicia, cárceles, juventudes, gobernanzas y derechos humanos.

Pide que dejen de echar culpas por tema del agua

En otro tema, Taboada Cortina exigió al gobierno capitalino a dejar de “echar culpas” y hacerse responsable del conflicto de salud pública lo que está pasando con el agua contaminada en la alcaldía Benito Juárez. Puntualizó que dicen que “todo es culpa de la oposición la inseguridad, el agua”.