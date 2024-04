Regresaremos a Cholula la seguridad que tanto exigen sus habitantes: Ramón Fernández

Ramón Fernández, candidato a diputado local de Movimiento Ciudadano por el distrito 18 de Cholula, Puebla, aseguró que el principal reto que tiene frente a sí el municipio es la inseguridad y la principal exigencia de los habitantes de esta importante zona contigua a la capital del estado. Los ciudadanos sienten que viven en un estado de indefensión estacó el aspirante emecista en entrevista con Vicky Fuentes en Política y Negocios de Radio Altiplano en alianza con El Heraldo Radio.

Sigue leyendo:

Avanza reforma a la Ley de Amnistía, que pondera la búsqueda de la verdad como motivo para otorgar este privilegio

Inauguran Evelyn Salgado y Miguel Torruco Marqués la expo del Tianguis Turístico 2024

De acuerdo con Fernández, los propios ciudadanos reprochan a las autoridades municipales la falta de capacidad para enfrentar la inseguridad que se vive, lo que los ha llevado a él y a su equipo de campaña a realizar propuestas para abordar el tema desde el Congreso local. Ademas planean actuar ante el problema de la escasez de agua en San Pedro Cholula así como el asunto del relleno sanitario, el cual está contaminando los mantos freáticos de las juntas auxiliares.

Fernández, abogado de 34 años de edad, aseguró en entrevista que si bien el Distrito 18 se caracteriza por ser un distrito con mucha desigualdad, también integra en su territorio zonas pujantes y potentes económicamente, con mucho desarrollo, por lo que desea lograr que el distrito cuente con más y mejores oportunidades, en donde las niñas y los niños puedan acceder a una educación pública de calidad, que haya un sistema de salud basto, que cuente con medicinas y que tenga suficientes camas.

Con este firme objetivo en el horizonte, el candidato a diputado local de MC se encuentra construyendo una propuesta legislativa basada en cuatro ejes, el principal es el de seguridad "donde traemos tres puntos específicos que son reducción de la delincuencia, prevención de la violencia y confianza en las autoridades. Es importante dignificar la función del policía municipal con más recursos, no están bien capacitados y no están bien equipados."

El segundo eje es para el bienestar de las familias con dos puntos muy importantes y son fundamentales para el desarrollo que el la educación de calidad, Desde el Congreso vamos a proponer una partida presupuestal para la ampliación de las escuelas donde los niños puedan acceder a una educación de horario ampliado con un alimento caliente y a clases extra escolares con actividades deportivas y culturales, destacó en Política y Negocios de Radio Altiplano.

El otro eje es el desarrollo económico con empleo digno, con apoyos a las micro y pequeñas empresas con apoyo a los jóvenes para que puedan emprender con créditos y la capacitación laboral es fundamental con el objetivo de capacitar a la población y los recursos humanos.

"Me parece que uno de los retos principales como gobernador es devolverle la dignidad al Poder Legislativo, lamentablemente tenemos diputados 'levantadedos' que no dignifican al Poder Legislativo, que no regresan a su distrito ni proponen iniciativas de ley, seremos respetuosos de los poderes pero vamos a representar a los ciudadanos", acotó.