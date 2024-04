Claudia Sheinbaum: "Tenemos que participar los tres candidatos en los debates"

Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, reprobó que se tenga la idea de retirar a Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano en el segundo debate para dar más tiempo.

“No, no, no, no estoy de acuerdo, o sea, son dos coaliciones y un partido que están participando en la elección y tienen que participar, tenemos que participar los tres”, resaltó la Dra. Sheinbaum.

Si bien la Dra. Sheinbaum apoya que todos tengan espacios en los debates presidenciales, el candidato de Movimiento Ciudadano hizo una petición para que haya un cuarto debate para que solo participen él y Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum durante su participación en el primer debate del INE. Foto: Cortesía

Claudia Sheinbaum sugiere cambios en los debates presidenciales

Además de pronunciarse a favor para que todos participen en el debate, la Dra. Sheinbaum solicitó que en el próximo debate se pueda exponer con más tiempo las propuestas y proyectos, y en todo caso también un espacio para poder debatir propuestas.

“Más allá de todos los problemas, ganamos el debate, defendimos nuestro proyecto y también demostramos, ayer se presentó una conferencia de prensa con datos, con pruebas, lo que planteamos respecto a la candidata del PRI (Xóchitl Gálvez)”, comentó Claudia Sheinbaum.