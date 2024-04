A 105 años del asesinato de Zapata, Claudia Sheinbaum se reúne con campesinos en Chinameca

Hace 105 años, en la Hacienda de Chinameca, Emiliano Zapata fue asesinado. Hoy, Claudia Sheinbaum está cerca del mismo sitio firmando el Acuerdo por la Soberanía Alimentaria.

"Zapata vive, la lucha sigue y sigue", gritan los campesinos que hacen brillar sus machetes con el reflejo de los rayos del sol. Se han dado cita para un nuevo evento de campaña de la candidata presidencial por la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Cerca de las 14:00 horas, en el día 41 de este proceso electoral, llega a la cita. La reciben decenas de organizaciones campesinas. "Prefiero morir de pie que vivir arrodillado", dice una pancarta de la Central Campesina Cardenista, una organización de izquierda que vela por los derechos de los campesinos.

Los presentes comienzan a brindarle detalles. Canastas de frutas, una caja con envases de un litro de agua con chía, un poncho rojo, que se lo colocan sobre su torso.

Un día más de campaña, un día más de abrazos, besos y selfies, pero también de peticiones de todo tipo. Claudia Sheinbaum sigue con este tradicional ritual. No hay evento, a menos que sea sectorial, que no se deje apapachar por los simpatizantes.

En el camino le dan un nuevo obsequio: un pañuelo rojo con vivos dorados. Se lo coloca en el cuello, con el pico sobre su espalda.

En el camino se encuentra a un grupo de hombres con machetes que dicen en sus hojas: "ATENCO VIVE FPDT (Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra)". La dan una réplica a Sheinbaum.

La anfitriona Margarita González toma el micrófono y hace un repaso de la traición

En lo alto del templete está el histórico líder de dicha organización: Ignacio Del Valle, líder de la defensa civil de San Salvador Atenco, en el Estado de México.

También están 30 liderazgos, entre mujeres y hombres, esperando a Claudia Sheinbaum. Es un evento bajo una carpa. El sol morelense pega fuerte y el sudor que corre por las patillas de algunos presentes es el claro ejemplo.

Claudia Sheinbaum, quien es acompañada por la candidata a la Gubernatura de Morelos, Margarita González, es arropada por los simpatizantes: Presidenta, Presidenta, le gritan. Una banda de música, con los toques de la tuba, acompaña cada porra hacia la candidata presidencial.

Es momento de que el evento comience. La maestra de ceremonias invierte los primeros minutos en la presentación del presidium:

Mario Alberto Reyes Cantú, Central Campesina Cardenista; José Dolores Barrios, de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos “José Dolores López”; Rosa Esther Peña Soto, de Agua para Todos, Agua para la Vida, así avanza hasta concluir.

La anfitriona Margarita González toma el micrófono y hace un repaso de la traición a Emiliano Zapata: Jesús María Guajardo, quien se había ganado su confianza con el ofrecimiento de armamento y municiones. Cayó en la trampa. El 11 de abril de 1919 fue emboscado en la Hacienda de Chinameca.

El público escucha atento. Miembros de la primera fila grabar con su celular, tanto horizontal como verticalmente. La breve clase de historia ganó la atención del público.

Y ahora, vestida de "Adelita" y con unas largas trenzas, Rosa Hilda Hernández Rivera toma la palabra en representación de campesinos y organizaciones. Va a presentar el acuerdo que está próximo a firmarse.

Son 11 puntos que coinciden con las propuestas del segundo piso de la Cuarta Transformación en la materia.

Mientras son expuestos dichos puntos, Sheinbaum hace anotaciones en unas tarjetas blancas de papel. Levanta la mirada y sigue escribiendo y escuchando.

"Una vez con Claudia en la Presidencia de la República trabajaremos juntos organizaciones y gobierno para seguir construyendo el campo que necesitamos", afirma la lideresa queretana. En el campo de futbol donde se celebró el evento hay presencia de la gran mayoría de los estados del país:

Campeche, Yucatán, Tabasco, Chiapas, Aoaxaca, Veracruz, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Durango y el Estado de México, el cual tiene mayor presencia.

También hay un invitado especial , es un señor moreno, bigote abundante, cejas pobladas y bastón en mano, es el nieto de Emiliano Zapata: Manuel Manrique Zapata.

Es momento de que Claudia Sheinbaum tome la palabra. Viste el poncho rojo, una blusa blanca debajo y un pantalón de mezclilla acompañado con unos tenis blancos.

Ignacio Del Valle refrenda su compromiso con el movimiento de la Cuarta Transformación. Deja la mesa puesta: todos los presentes firman el Acuerdo y posan para la foto.

Hoy, Sheinbaum no pronunciará el discurso que ha construido en los últimos 41 días de campaña, hoy le habla a un sector específico que vive del campo. Lo sabe y les promete apoyos.

"Quien nos da de comer tenga que comer, pero también tenga escuela, salud y todos los derechos que se requieren", afirma. Cambiar la Ley Nacional de Aguas y la tecnificación del campo; la protección de la biodiversidad; reconocimiento de las mujeres en el campo como propietarias, ejidatarias o comuneras; transición agroecológica son las propuestas.

"Sin maíz, no hay país y no va a entrar el maíz transgénico a nuestro país", garantiza la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

En el público se hace un silencio a la par de que la candidata toma aire. Es momento: una mujer mayor le grita "Claudia, que no vendan nuestro territorio". Los presentes le aplauden.

Ha planteado su propuesta para el campo en poco más de 20 minutos. Las decenas de organizaciones campesinas han aceptado lo dicho en el lugar donde perdió la vida el Caudillo del Sur.

"¡Que viva el General, Emiliano Zapata!", despide.