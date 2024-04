¿De qué hablan los jóvenes sobre las elecciones?

Las campañas políticas siguen sin convencer a la mayoría de los jóvenes entre 18 a 35 años de la lista nominal, quienes en redes sociales y de comunicación polemizan entorno al proceso electoral y sobre las actitudes de los candidatos presidenciales. Unos expresan simpatía por alguien en particular. Otros, revelan reserva y hasta cierta desconfianza sobre las propuestas de campaña.

La quinta parte de los jóvenes internautas que conocieron información y propuestas de los aspirantes presidenciales no tienen interés en los planteamientos políticos de quienes buscan el máximo cargo de elección popular en el país, ya que en 22.46% de sus mensajes no emitieron juicios de valor al respecto, mientras que en 8.27% de sus interacciones fueron contundentes al asegurar que no saldrán a votar.

Sigue leyendo:

Recibe INE 108 preguntas de redes sociales, seleccionadas por Signa Lab, para debate de este domingo

Equipo de trabajo del candidato Willy Ochoa sufre atentado

Contrariamente, 49.10% tuvo expresiones de simpatía por un candidato en particular y una quinta parte de los cibernautas que se refirieron a la contienda electoral pidieron en sus redes sociales que salgan a votar (20.17%).

En un estudio realizado por la agencia de investigación DINAMIC titulada “Jóvenes, al margen de las decisiones políticas”, detectó en el último mes, 7 millones 637 mil 192 conversaciones en redes sociales y de comunicación que interactuaron o conocieron información sobre el proceso electoral y las campañas presidenciales.

La quinta parte de los jóvenes internautas que conocieron información y propuestas de los aspirantes presidenciales no tienen interés en los planteamientos políticos de quienes buscan el máximo cargo de elección popular. FOTO: Especial

De ese total de conversaciones detectadas entre jóvenes de 18 a 35 años que hablaron sobre el proceso electoral de 2024, DINAMIC tomó una muestra de 11 mil 634 conversaciones para analizarlas y qué dicen los jóvenes de las elecciones.

Prácticamente 5 de cada 10 conversaciones públicas de cibernautas que interactuaron sobre las campañas políticas en México fueron cooptadas por la Facebook (48%); 3 de cada 10 en TikTok (27%), mientras X e Instagram registraron 15% y 10%, respectivamente de los diálogos.

Incluso el INE, ha informado que construye diversas estrategias para fomentar el voto entre los jóvenes a través de las redes sociales, que es por dónde se comunican ahora, en su mayoría, la población de 18 a 24 años. Por ejemplo, 20% usan TikTok, como fuente de información, dicen.

¿Qué dicen los jóvenes sobre las elecciones?

El INE ha informado que construye diversas estrategias para fomentar el voto entre los jóvenes a través de las redes sociales. FOTO: Especial

En la mayoría de los comentarios, el algoritmo de la inteligencia artificial detectó descalificaciones a la oposición a la cual conceptualizaron de “basura” (10.2%), y en 9.3% de sus interacciones los jóvenes aseguraron “ya ganó Claudia”.

La falta de convencimiento ante planteamientos expuestos por los candidatos se visibilizó en 5% de los comentarios, en los cuales se pronunciaron con “mejor voto nulo”, mientras 2.1% consideraron “vota por el menos peor”.

Hay jóvenes que en sus redes sociales insistieron en “hay que salir a votar” (4.8%), pues expresaron “nos quejamos, pero no votamos” (3.7%), señalando en 4% de sus mensajes “pobre México”.

En esta investigación, DINAMIC también detectó que a menor edad, los jóvenes están más renuentes a acudir a las urnas, ya que 15.20% de quienes tienen entre 18 y 25 años de edad aseguraron no se presentará en su casilla a votar porque de nada sirve, mientras que 6.93% de quienes fluctúan entre los grupos etarios de 26 a 35 años de edad mantienen la misma posición reacia a participar.

Más de la mitad de jóvenes internautas de 26 a 35 años de edad que en los últimos 30 días dialogó sobre las campañas presidenciales reveló simpatía por un candidato (53.82%), y en 28.30% de sus comentarios sugirieron a la ciudadanía salir a sufragar.

MYPR