Dania Ravel da a conocer las nuevas reglas en las campañas electorales

Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral y columnista de El Heraldo de México, señala que las nuevas reglas que se han implementado, tienen que ver con la propaganda electoral, en la cual se debe tener una correcta identificación de la coalición o partido político que está haciendo la propuesta a la candidatura.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para Heraldo Radio, que transmite por la frecuencia del 98.5 FM, dijo que para las personas que buscan su reeleción, hay otro tipo de reglas que deben seguir, como por ejemplo, el no dejar de realizar su trabajo actual.

"Tenemos también personas que están buscando la reelección 27 personas en el Senado y 169 en la cámara de diputaciones y eso implican reglas específicas. No dejar de hacer su trabajo si es que no decidieron no separarse de su encargo y no utilizar los recursos públicos que tienen a su disposición para hacer campaña".