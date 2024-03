¿Qué proponen Sheinbaum, Gálvez y Máynez para combatir la corrupción?

El combate a la corrupción seguirá siendo un reto para el próximo gobierno en México, por ello los candidatos tres candidatos a la Presidencia de la República -Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez- tendrán la difícil tarea de erradicar este mal que afecta el tejido social y obstaculiza el crecimiento económico del país.

Por ello los tres aspirantes a la Presidencia de México han presentado a los ciudadanos sus propuestas para combatir la corrupción y consolidar la confianza de la sociedad en la honestidad de su gobierno, estas son sus proyectos:

Claudia Sheinbaum y su combate a la corrupción

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum, de la “Sigamos Haciendo Historia”, conformada por Morena, PT y PVEM, ha dicho que encabezará un gobierno honesto, sin influyentismo, corrupción o impunidad. Para ello va a establecer un modelo ejemplar de fiscalización del servicio público.

Aseguró que se mantendrá la austeridad republicana, la disciplina financiera y fiscal, por lo que no regresarán los lujos ni privilegios, no habrá avión presidencial y no van a regresar los privilegios del gobierno.

Para combatir la corrupción en el sector educativo, Claudia Sheinbaum señaló que el magisterio nacional seguirá siendo reconocido y por ello, se revisará de manera conjunta temas pendientes de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM), evitando cualquier forma de corrupción y conflicto de interés.

Xóchitl Gálvez y su combate a la corrupción

Xóchitl Gálvez dijo que, de ganar la elección del 2 de junio próximo, su gobierno no va a combatir la corrupción con discursos y refranes, sino que la va a castigar con denuncias penales y castigo a los culpables.

Jorge Álvarez Máynez y su combate a la corrupción

Jorge Álvarez Máynez aseguró que en caso de ganar los comicios del 2 de junio erradicará la corrupción del gobierno, un problema que, aseveró, no sea eliminado en la actual administración, y de la que un ejemplo es el reciente descarrilamiento de un vagón del Tren Maya.