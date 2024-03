Claudia Sheinbaum: "Todavía no hemos ganado, hay que ir a votar”

A poco más de dos meses de la elección del 2 de junio, la candidata presidencial por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, no se siente ganadora.

En un mitin realizado en la Agencia Municipal de Puerto Escondido, la morenista recordó lo que le dice la gente, respecto a una posible victoria en las urnas.

A veces me dicen: '¡ya ganaste Claudia!'. No, todavía no hemos ganado, sí estamos bien arriba en las encuestas, pero hay que ir a votar el 2 de junio”, afirmó ante los simpatizantes.