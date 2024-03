Claudia Sheinbaum cuestiona a la oposición por usar a Cayetana Álvarez y no tener voceros con credibilidad

Durante su mitin en Veracruz, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia por Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, cuestionó que Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular en España, haya juzgado a Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“La declaración de esta diputada es increíble porque es una mujer que hasta defendió los regímenes autoritarios en Sudamérica. El problema es cómo la apoyan (Felipe) Calderón, Vicente (Fox) y toda la derecha de México. O sea la usan a ella como vocera. Entonces ¿cómo una persona de ultraderecha que ha votado con Vox, del Partido Popular, la quieren usar como vocera en México para venirnos a decir a los mexicanos que el país está muy mal?”, resaltó la Dra. Sheinbaum.

Es importante recordar que en el marco del Festival de las Ideas, celebrado en Puebla el pasado 9 de marzo, Cayetana Álvarez cuestionó la estrategia de seguridad de AMLO; y dijo que la política de “Abrazos, no balazos” es responsable de miles de asesinatos en México.

"Hay esta crítica falsa de que se abraza a los delincuentes. No, es abrazos a la población; a los jóvenes; es generar justicia social; es darles derechos a los jóvenes. A la delincuencia, es cero impunidad”, resaltó Claudia Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum: “Ya no tienen voceros con credibilidad”

La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” resaltó que toda la oposición replicaron y apoyan lo dicho por la diputada española debido a que ya no cuentan con voceros con credibilidad.

“Es que ya no tienen voceros aquí con ‘credibilidad’. A ver, (Felipe) Calderón, vocero de Xochitl (Gálvez). No, pues está difícil, ¿no? (Vicente) Fox vocero de Xóchitl. No, pues también está difícil (…). O sea, ¿qué credibilidad tiene? Entonces, traen a alguien con ‘credibilidad’, pero que viene a decirle a los mexicanos algo que alguien le dijo al oído que ocurría en México“, externó Claudia Sheinbaum.