Paso a Paso: Te decimos cómo consultar si estás en la lista nominal

La lista nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) es una base de datos que contiene el nombre, la dirección, el distrito, la sección y una fotografía impresa igual a la que viene en la credencial de elector más reciente de los electores que cuentan con su INE vigente.

Esta lista es utilizada por los funcionarios de casilla para llevar una relación entre las personas que acuden a votar y la verificación sobre sus datos. Solo las personas con su credencial vigente aparecen en la lista, por lo que antes de ir a votar es importante que te asegures de aparecer en la lista nominal ya que si no te encuentras en ella no podrás ejercer tu voto..

¿Cómo saber si aparezco en la lista nominal?

El proceso es muy sencillo, solo debes ingresar a la página de la lista nominal del INE en el siguiente enlace https://listanominal.ine.mx/scpln/.

De a cuerdo con el año de emisión deberás ingresar los datos que te pide el sistema.

Para las credenciales "E" emitidas a partir de julio de 2014, "F" en el extranjero a partir de febrero de 2016, "G y H" emitidas a partir de diciembre de 2019 solo debes ingresar el Código de Identificación de la Credencial (CIC) y el número Identificador del Ciudadano, mismos que vienen al reverso de la credencial de elector.

Así aparecen el CIC y el Identificador del Ciudadano en la credencial para votar

En el caso de las credenciales modelo "D", es decir, aquellas emitidas en 2013 deberás ingresar el Código de Identificación de la Credencial (CIC) y el número OCR (Optical Character Recognition).

Así aparecen el CIC y el ORC en la credencial para votar modelo 2013

Una vez que hayas ingresado los datos, si tu credencial es vigente te aparecerá el siguiente mensaje, el cual te indicará que tu credencial esta vigente.

Asimismo podrás leer una leyenda que dice que estas inscrito o inscrita en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal.

En caso contrario, si tu credencial no aparece como vigente es necesario que la renueves ya que si no lo haces no podrás votar en las próximas elecciones, además de que tu INE perderá validez como identificación oficial.