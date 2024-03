Claudia Sheinbaum va por la desprivatización del agua en Cancún, Quintana Roo: "las cosas se hacen bien y de manera honesta"

El agua no debe estar privatizada, afirmó la candidata de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” (Morena, PT y PVEM) a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, tras escuchar una de las demandas sociales de los habitantes de Cancún, Quintana Roo, quienes mostraron su respaldo a la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Yo no creo que deba estar privatizada el agua, también cuando fui Jefa de Gobierno había una concesión para la comercialización del agua, se acabó la concesión y yo ya no la renové y cuando quitamos la concesión aumentó la recaudación del cobro del agua sin aumentar el precio del agua, sencillamente porque las cosas se hacen bien y de manera honesta. Hay que quitar la concesión del agua”, aseveró.

Sheinbaum anunció nuevos programas sociales. FOTO: Especial

Claudia Sheinbaum también expuso su Estrategia de Seguridad: República Segura y con Justicia, la cual se compone de cinco ejes: Honestidad y Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación; Coordinación con policías estatales y Fiscalía General de la República; y Reforma al Poder Judicial, con la cual seguirá construyendo la paz en Quintana Roo y en todo el país, como ya lo hizo en la Ciudad de México cuando fue Jefa de Gobierno.

“Me decían que por ser mujer no iba a poder con la inseguridad, eso es machismo, pero cuando yo recibí la ciudad en 2018 estaba en los peores niveles de inseguridad, cuando dejé la ciudad bajé los homicidios en 50 por ciento y bajé los delitos de alto impacto en 60 por ciento (...) Nos vamos a encargar de traer la seguridad a Quintana Roo y a todo el país”, recordó.

Destacó que con la Cuarta Transformación inició un modelo de gobierno humanista, que atiende a los que menos tienen con los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México y con programas que buscan garantizar los derechos básicos a la educación, la salud, la justicia, vivienda digna y un salario justo.

“Todo mexicano y mexicana tiene derecho a la educación, todo mexicano y mexicana tiene derecho a recibir atención de la salud de manera eficiente y gratuita, tiene derecho al acceso a la vivienda, tiene derecho a un salario justo, eso es prosperidad compartida”, agregó.

Sheinbaum dará continuidad a los programas sociales implementados por la 4T

Sheinbaum escuchó las demandas sociales de los habitantes de Cancún, Quintana Roo. FOTO: Especial

Por eso anunció que dará continuidad a los programas sociales como la pensión de adultos mayores y becas para jóvenes de preparatoria, pero además anunció programas nuevos como el apoyo económico a un millón de mujeres de 60 a 64 años y una beca universal para niños que estudien de preescolar a secundaria en escuelas públicas.

Por su parte, la candidata a diputada federal por el Distrito 4 de Quintana Roo, Mildred Ávila Vera, destacó el trabajo y formación de Claudia Sheinbaum para dirigir el destino del país, pero sobre todo su calidad y sentido humano para atender las necesidades del pueblo de México.

“Próximamente tendremos a la primera mujer Presidenta de México, a la doctora Claudia, que no solamente es una mujer de trabajo, de formación de izquierda, de experiencia, pero que tiene un corazón humano, que entiende las necesidades del pueblo de México”, afirmó.

De igual forma, el candidato a diputado federal por el Distrito 3 de Quintana Roo, Humberto Aldana, recordó que la candidata morenista cuenta con una larga lucha dentro del movimiento y fue uno de los pilares más importante para Andrés Manuel López Obrador desde que fue secretaria de Medio Ambiente en la Ciudad de México durante su gobierno.

“No se nos olvide que esta lucha empezó hace años, muchos años, a nosotros no se nos olvida que la doctora Claudia Sheinbaum tuvo el cargo de secretaria de Medio Ambiente en el gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y que cuando aquellos traidores se confabularon para desaforarlo, compitió con él por la Presidencia de la República que nos robaron y la doctora estuvo ahí”, concluyó.

Al evento también acudieron los candidatos a senadores, Eugenio Segura Vázquez y Alma Anahí González Hernández, así como Gerardo Gutiérrez López, comisionado político nacional del PT en Quintana Roo; Juan Hugo de la Rosa, coordinador de la Circunscripción Número 3; Johana Acosta Conrado, presidenta del Comité Estatal de Morena; Cuitláhuac Bardan Esquivel, delegado estatal de la Candidata a la Presidencia de la República; y Renán Eduardo Sánchez Tajonar, dirigente estatal de PVEM.

