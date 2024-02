Noroña y Acosta Naranjo chocan durante sesión del INE; acusan traición e hipocresía

Gerardo Fernández Noroña y Guadalupe Acosta Naranjo, representantes del PT y PRD respectivamente, se enfrentaron durante la sesión del Consejo General del INE con señalamientos en los que el primero consideró un traidor al segundo, mientras que Acosta Naranjo criticó a Fernández Noroña por haber llamado "patriota" a Manuel Bartlett hace años.

En ese sentido, Fernández Noroña narró, sin referirse directamente por su nombre, que Acosta Naranjo es de origen muy humilde y que incluso llegó a quedarse en su domicilio cuando viajaba a la Ciudad de México para sesiones del PRD, a las que llegaba en autobús pues no tenía dinero para un avión.

Recuerda sus orígenes humildes

"Había un joven que tenía un origen muy humilde, era muy muy pobre, huyó de la pobreza de Mochis a Nayarit (...) Tuvimos una relación muy cercana. Era tan modesto su ingreso que llegó a quedarse en mi casa cuando venía a sesiones del PRD, viajaba en autobús porque no tenía dinero", dijo.

El legislador acusó que ese joven ahora es "millonario" pues "se ha hecho rico con las migajas que le arrojan desde la mesa del poder". Por ello, lo consideró un "traidor a la izquierda, a su origen, al pueblo" y añadió que no lo considera su par.

"No voy a atender lo que diga un chucho"

Posteriormente, el petista comparó al perredista con un "chucho", en un juego de palabras entre la forma coloquial de nombrar a un perro y el nombre que se le da al grupo político que controla al sol azteca.

"En las familias ricas se tiene un chucho para cuidar la casa, en las pobres también, no puedo meterme en la cabeza de quien hace esa tarea, pero que un ser humano cumpla esa funcion de defender a la casa del PRI y el PAN que lo oprimió y que lo asesinó es gravísimo, lamentabilísimo", dijo.

Ante esto, agregó que "las expresiones que vengan desde un chucho no las voy a atender" y afirmó que cada que Acosta Naranjo hiciera uso de la palabra tomaría su libro y saldría de la sesión.

Acosta Naranjo lo critica por defensa a Bartlett

En su oportunidad, Acosta Naranjo acusó a Noroña de pasársela agrediendo, insultando y poniendo apodos, mientras éste cumplía su advertencia de abandonar la sala. Al rechazar que el petista haya sido uno de los fundadores del PRD, aseguró que le da orgullo no ser considerado su par y le recriminó haber llamado "patriota" a Manuel Bartlett en 2018, cuando fue propuesto para dirigir la Comisión Federal de Electricidad.

"Tiene razón, no somos iguales. En eso le agradezco que me diga que no somos pares y le agradezco como defiende a Manuel Bartlett para demostrar su hipocresía (...) qué bonitos ejemplos, por eso adora a Maduro (...) no somos lo mismo, él está de la mano, del brazo de quien hizo el freuade electoral más fuerte del país en 1988", acusó.