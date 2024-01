Luis Espinosa Cházaro renuncia al PRD, tras 17 años de militancia: "Quien traiciona a un amigo, traiciona a cualquiera"

Luis Espinosa Cházaro renunció al Partido de la Revolución Democrática, tras 17 años de militancia con el Sol Azteca. Esta dimisión también lo deja fuera de la Coordinación del grupo parlamentario del grupo político en la Cámara de Diputados.

Destacó que aunque ha sido el único partido en el que ha militado en su vida, decidió dejar de lado sus funciones dentro de este órgano de representación popular.

No dejará la coalición Fuerza y Corazón por México

En una conferencia de medios, señaló que no se irá a otro partido, que se declara como diputado independiente y que mantendrá su apoyo a la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Anoche hablé con Xóchitl Gálvez, se lo externé. Probablemente me vaya con ella a una gira que tiene por Washington, y tampoco me voy a otro partido, seré un diputado independiente, y concluyo diciendo que quien traiciona a un amigo, traiciona a cualquiera para lograr lo que quiere, y Zambrano durante muchos años se dijo mi amigo, y así terminó esta cuestión”, expresó.

Tras resaltar su trayectoria en el PRD, Luis Espinoza Cházaro, indicó que nadie podrá escatimarle que le reglaron nada, porque trabajó con gusto en el Sol Azteca con gente como Miguel Ángel Mancera en la Constitución de la CDMX y precisó que mantendrá su amistad con priistas como Rubén Moreira y Alejandro Moreno, y panistas como Alejandro Tejeda y Marko Cortés, quienes dijo “irónicamente estuvieron más preocupados del trato que se había dado en mi partido a mi persona que el propio PRD había hecho conmigo”.

Acusó a Zambrano de permitir la imposición en la CDMX

No obstante, destacó que ha tenido problemas con el dirigente al punto de que este lo ha acusado de no poder ejercer un diálogo con él. Reiteró también que Zambrano no aceptó que se impuso a un candidato para competir por Va por México en la CDMX.

Hasta que no decida en qué partido militará, Espinosa Cházaro continuará como independiente. Se prevé que en las próximas horas sea recibido por el PAN o por el PRI.

¿Por qué renunció Luis Espinosa Cházaro?

Minutos después, en sus redes sociales, el político aseguró que dejó su lugar en la militancia después de que se le negara la opción de participar en el proceso por la CDMX.

"Aquellos que dirán que renuncio porque no fui incluido en las listas “pluris”, desconocen que fui justamente yo, quien le propuso a Jesús Zambrano, que habiendo tan pocos espacios para el partido, los “pluris” no repitieran. Y en congruencia es que aún cuando sí tuve esa oferta, decidí no aceptarla".

Aseguró que en una de las encuestas que se realizó, no había ni siquiera tres puntos de diferencia entre los tras aspirantes que competían por la precandidatura. Cuestionó que se haya entregado la candidatura a la Presidencia y la jefatura de Gobierno y además no se haya permitido que varios políticos relevantes del PRD pudieran postularse a los cargos.

"La responsabilidad del futuro del PRD es únicamente de Jesús Zambrano Grijalva y de quien manda a encabezar la lista Ángel Ávila".