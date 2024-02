Niega Batres interferencia en elecciones y critica a Taboada por confrontarse con él

Luego de que el precandidato de la coalición Va X la Ciudad de México (PAN, PRI y PRD), Santiago Taboada Cortina, señalara al jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, por interferir en la elección local para beneficiar a Morena, el mandatario capitalino afirmó que las acciones del aspirante solo demuestran desesperación ante la falta de apoyo ciudadano.

“Puede ser que haya un poco de desesperación de su parte. Debe enfocar las baterías en su campaña, yo no soy el culpable de que le esté yendo mal”, mencionó.

Asegura que se mantiene al margen

Tras ser cuestionado sobre la denuncia que Taboada Cortina presentó en instancias internacionales por supuesta persecución política, el jefe de Gobierno afirmó que se ha mantenido al margen del proceso electoral local, por lo que negó cualquier tipo de intrusión.

“Eso es una muestra de desesperación. ¿Por qué se confronta con el jefe de Gobierno? Yo no soy candidato, pero a cada rato busca la confrontación con el jefe de Gobierno. No es la primera vez, y la verdad, yo he sido bastante mesurado, respetuoso, prudente, para referirme a alcaldes, exalcaldes, candidatos”, sostuvo.

En ese sentido, Batres Guadarrama reiteró que él no es el candidato de la coalición entre Morena, PT y PVEM, por lo que no es su competencia directa; sin embargo, destacó que Taboada Cortina lo ha tomado como una plataforma para la confrontación.

“Me parece muy lamentable que un candidato se tenga que estar confrontando con el jefe de Gobierno, su competencia está en otro lado”, mencionó.

Dice desconocer investigaciones contra el exalcalde

Asimismo, dijo desconocer la existencia de una carpeta de investigación con el nombre de Santiago Taboada, ya que dichos procesos son responsabilidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por lo que descartó que exista una persecución política en contra del aspirante.

“Yo no tengo conocimiento de una carpeta de investigación en contra de Santiago Taboada, eso lo sabe la Fiscalía, solamente”, afirmó.