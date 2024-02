Cecilia Márquez Alkadef: en Morena vamos a dar batalla por todas las iniciativas de AMLO

La diputada federal por Morena en Jalisco, Cecilia Márquez Alkadef, tuvo una charla con Alfredo Ceja en De Frente Jalisco de El Heraldo RadioAlfredo Ceja en De Frente Jalisco de El Heraldo Radio para hablar del crecimiento de Claudia Sheinbaum en torno a las encuestas como las realizadas por Covarrubias y Asociados en conjunto con Heraldo Media Group.

Destacó que al contrario de la exmandataria capitalina, la candidata de la oposición no deja en evidencia más que errores, debido a que no puede aparentar lo que no es.

Destacó que en Movimiento Ciudadano solo se han centrado en hacer encuentros estériles con la ciudadanía que buscan convencer a la gente de votar por ellos usando bebidas alcohólicas para no perder su registro.

Aseguró que la aspirante de Morena será la vencedora en los comicios. FOTO: Morena.

Vamos a luchas por las iniciativas de AMLO: Cecilia Márquez

Durante al conversación destacó que en los últimos dos días se ha discutido lo relacionado con las propuestas hechas por AMLO para reformar la constitución en los siguientes temas:

Aumento del salario mínimo.

Mejorar las jubilaciones de las personas que perciben el mínimo.

Actuar a favor de la justicia laboral.

La constitucionalidad de programas sociales.

La reforma eléctrica.

El regreso de la Guardia Nacional a la Sedena.

La desaparición de los diputados plurinominales y el voto remoto.

Aseguró que las reformas de AMLO serán de vital importancia para el futuro de México. FOTO: Presidencia.

Aseguró que el grupo parlamentario de Morena dará batalla para la aprobación de las iniciativas, a fin de que la ciudadanía tenga un mejor panorama con respecto al futuro.

"Si la oposición no vota a favor de estas reformas, demostrarán que ellos son los verdaderos enemigos de la patria"

GDM