INE entrega formatos a partidos para la seguridad de candidatos; institutos políticos tachan de insuficiente

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se reunieron con líderes y representantes de partidos políticos para presentar el protocolo de seguridad para las candidaturas federales rumbo a las elecciones del 2 de junio.

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, informó sobre el esquema de seguridad para las candidaturas y que será coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que encabeza Rosa Icela Rodríguez.

Asimismo, el INE pidió a los partidos políticos que eviten candidatos o recursos económicos ligados al crimen organizado.

Taddei Zavala expuso a partidos políticos que con el esquema se van a dar servicios de seguridad y acompañamiento a los candidatos que lo soliciten, asignándolos con base en zonas de riesgo con nivel de incidencia delictiva ALTA, MEDIA y BAJA; de esta manera las autoridades de seguridad establecerán los criterios de asignación de los servicios.

Los candidatos podrán pedir seguridad para las campañas rumbo al 2 de junio

El INE dio los formatos para que los partidos y candidatos puedan pedir el apoyo de seguridad a las fuerzas federales. La consejera indicó que es la primera vez que se dio la información de manera pública a los partidos políticos, además aclaró que el organismo electoral solo recibirá las peticiones de los partidos y candidatos, por lo que la mesa de seguridad integrada por la Sedena, Marina, las fiscalías, Gobernación y la SSYPC serán las que atiendan la seguridad de candidatos.

"El INE no cuenta con atribuciones de vigilancia ni investigación (sobre seguridad)", aclaró Taddei en conferencia de prensa.

Detalló que se ha detectado zonas que por distintas razones el INE no puede entrar a hacer su trabajo, como buscar a los que fueron sorteados para ser funcionarios de casilla.

Marko Cortés denuncia amenazas contra sus aspirantes

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, sostuvo que hay candidatos que son amedrentados para que dejen las candidaturas.

Sostuvo que le exigieron al INE que haga responsable al gobierno federal para que no solo ponga medidas, sino sean evaluadas para tomar otras decisiones.

"Que el INE haga responsable al gobierno federal de cualquier intervención del crimen organizado. Tiene que pedir al Ejército, Marina y Guardia Nacional, tome laa medidas necesarias para garantizar la seguridad", dijo el panista.

Expuso que no solo es el protocolo para dotar de seguridad, sino también un mapa de riesgos y zonas violentas. Acusó que el órgano electoral no está dorando la seguridad adecuada para los candidatos para el Proceso Electoral, pues a su parecer no es suficiente el protocolo de seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Esperamos que el INE haga valer todas las instancias legales y jurídicas que hay para que se respete el derecho libre de votar.

Ante eso, el panista ve riesgo de qe el crimen organizado se inmiscuya en el procesos electoral.

Al encuentro acudieron los representantes de los partidoa políticos ante el órgano electoral, consejeros, así como el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano.