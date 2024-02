Paco Rojas se dice optimista hacia elecciones en Tuxtla: la gente me conoce y sabe quién soy

Paco Rojas, precandidato de Fuerza y Corazón por México en Tuxtla Gutiérrez, advirtió que se necesita un presidente municipal que tenga compromiso con la ciudadanía y que tenga la capacidad de entender y escuchar a otras personas sobre diversos temas para tomar las mejores decisiones.

En entrevista con Susana Solís en Heraldo Noticias Chiapas de El Heraldo Radio, se mostró optimista de tener posibilidades de ganar esta elección, pues consideró que la sociedad está votando más por la persona que por el partido político

"Estamos nuevamente en la lucha, nosotros vamos a poner nuestro mejor esfuerzo, la gente me conoce, sabe quién soy, me ve en la calle solo caminando y veo algo muy interesante", dijo.

Ve mejor escenario que en intentos pasados

Foto: Especial

Aseguró que a las anteriores ocasiones que compitió se enfrentó a situaciones complicadas, pues, dijo "en el tiempo de Manuel Velasco nos robaron las urnas y por eso la sociedad salió a la calle a manifestarse"; en 2018, dijo, la fuerza de López Obrador se impuso aunque sacó una votación alta, y finalmente acusó que Movimiento Ciudadano lo traicionó cuando aceptó ser su candidato.

"Espero que la ciudadanía vuelva a darme la confianza y estoy convencido que seré el alcalde de Tuxtla", aseveró.

Alerta por inseguridad

Foto: Especial

Rojas advirtió que le preocupa la inseguridad en la región, lo cual es una queja generalizada de la sociedad, pues se ven cosas que antes no se veían.

"Eso es preocupante porque si no hay seguridad no hay inversión, si no hay inversión no hay empleo (...) Es un problema que se ha dejado pasar en los gobiernos. Veo un relajamiento del gobierno federal y del estado", aseguró.

En ese sentido, admitió que tiene miedo por primera vez debido al silencio del Estado, pues aunque no tiene problemas con nadie, aseveró que teme que su candidatura pueda verse como una amenaza para los intereses de alguien.