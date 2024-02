Morena competirá sin PT y PVEM en Hidalgo; van únicamente con Nueva Alianza

El dirigente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo, Marco Antonio Rico Mercado, anunció que el partido competirá para las diputaciones locales y alcaldías en candidatura común únicamente con el Partido Nueva Alianza de Hidalgo (Panalh), debido a que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) postularán a sus respectivos aspirantes.

El líder del partido guinda en la entidad explicó que en el caso de las diputaciones locales la distribución de candidatos será de 35 para el Panalh y 65 para Morena, con lo cual esperan obtener la mayoría de los 18 distritos electorales locales, mientras que en el caso de las alcaldías, aún no han decidido la conformación.

De acuerdo con el responsable de Morena en Hidalgo, la decisión fue por parte de las dirigencias estatales del PT y PVEM, quienes decidieron aumentar su presencia territorial en el estado, debido a que también competirán de forma individual para las senadurías y diputaciones federales.

Agregó que no se trata de un tema de "desprecio", sino de que es lo más conveniente para lograr el llamado "Plan C" que establece el proyecto de nación del partido.

Lo más conveniente para el proyecto de nación es esta figura, recuerden ustedes que tampoco vamos coaligados en el tema federal y del Senado. Hidalgo es una parte sustancial para lograr los propósitos del Plan C; no tiene que ver con un tema de desprecio, de no caminar con ellos, es lo más sano y lo más conveniente para los propósitos de nuestro proyecto.