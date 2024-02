Claudia Sheinbaum: AMLO no decide sobre candidaturas de Morena

Al ser cuestionada sobre si Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decide sobre las candidaturas de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la presidencia de México por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, dijo que él no influye en dicha designación.

“El presidente no se metió para nada [...] ¿Cómo se deciden las candidaturas en Morena? Particularmente la lista de senadores y sonadoras, se pidió una autorización al consejo nacional para que pudieran estar personalidades que consideramos que era importante que estuvieran ahí”, informó la militante de Morena.

Asimismo, la Dra. Sheinbaum indicó que en el caso de los candidatos plurinominales, la mayoría son por tómbola. “Yo no sé qué idea se tiene, o algunos tienen, como si estuviera el presidente, con tantas cosas que tiene que hacer, checado las listas o palomeando quiénes (serán los candidatos)”.

Sheinbaum en reunión con youtubers. Foto: @claudiashein

Claudia Sheinbaum: “Tengo el suficiente carácter”

En entrevista con un medio de comunicación nacional, Sheinbaum resaltó que está capacitada para liderar los destinos de la nación, asimismo, enfatizó que sus seguidores del movimiento de transformación saben que de llegar ella a la Presidencia habrá una nueva etapa de la Cuarta Transformación.

“Tengo el suficiente carácter (...) y la gente me conoce, si no no estaría en el nivel de aceptación que tengo en el país”, indicó Claudia Sheinbaum, quien además indicó que es muy segura y que no le importan los señalamientos que hacen sobre si está manipulada.