Alejandro Armenta afirma que no se va a confiar tras resultados de encuesta de Poligrama-Heraldo Media Group: "Voy con hambre de retador"

Alejandro Armenta, candidato de la coalición Morena-PT-PVEM-Fuerza por México-Nueva Alianza para la gobernatura de Puebla, tiene una ventaja de 46.2 por ciento frente los otros aspirantes al ejecutivo local, lo anterior de acuerdo a la encuesta de Poligrama-Heraldo Media Group.

Al respecto, Armenta Mier señala que pese a los buenos resultados en el muestra, no se va a confiar de que tiene ganada la elección, pues se ve a sí mismo como "un retador".

Siempre pienso que voy como retador de ambas posibilidades de lograr el objetivo, estas referencias me motivan pero no me hacen pensar que tenemos exceso de confianza.

En entrevista con Alejandro Cacho y Paulina Greenham para el programa de Esta Mañana por Heraldo TV , el morenista dijo que los resultados que presenta Poligrama-Heraldo Media Group "son estudios que reflejan los sentimientos de los ciudadanos".

Pero afirma que debido a sus gusto por los deportes, aún no se se campeón de nada: "diría que tengo hambre, no me siento campeón de nada".

Respetuoso de la ley

Alejandro Armenta señala que debido al periodo de intercampañas que se vive en la actualidad, él y su equipo actuarán conforme lo dicta la ley, pero afirma que acompañara a la Doctora Claudia Sheinbaum y los demás aspirantes e sus inicios de campaña.

La estaremos acompañando en los eventos, desde luego de que vamos a estar muy pendientes de ser muy respetuosos de la ley.

