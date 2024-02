Taboada plantea incluir a IP para superar crisis hídrica pues "no hay presupuesto que alcance"

Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la Ciudad de México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México advirtió que la capital del país vive una crisis hídrica, por lo que se deben coordinar autoridades locales y empresas privadas para impulsar proyectos que permitan solucionar el problema, pues "no hay presupuesto que alcance".

Durante el Encuentro American Society of Mexico 2024, Taboada Cortina dejó en claro que “la inversión privada no es vender la patria” y explicó que con esta coordinación se podrían, por ejemplo, construir plantas de tratamiento de agua. Asimismo, aseguró que busca ser Jefe y no "gerente del gobierno”.

Considera necesario fomentar el reúso

Foto: Cuartoscuro

El panista agregó que es necesario reutilizar el agua pues sólo la utilizamos una vez, a diferencia de zonas desérticas, donde dijo que un litro de agua se trata hasta siete veces.

“Nosotros estamos pensando resolver y uno de los grandes temas como es el del agua. Resolverlo también en conjunto con las bancas de desarrollo internacionales, con la iniciativa privada, por supuesto con el gobierno, porque no hay presupuesto que alcance, pero tienes que generar instrumentos público-privados que le den certeza a quien quiere invertir porque hay mercado en la Ciudad de México”, añadió.

Convocará a especialistas

Foto: Cuartoscuro

Posteriormente, en entrevista, el candidato panista anunció que el lunes convocará a una reunión con especialistas, quienes serán los que hablen sobre el tema “y dirán la verdad”.

Añadió que las utilidades capitalinas ya vieron que esto les está pegando electoralmente y por eso, “quieren lavarse la cara”.

En 27 años no dieron un sólo centavo al tema del agua. Entonces que se hagan responsables de que esta crisis se las debemos a ellos y si les duele que se los mencionen, pues que se soben. Ese es el problema de este gobierno. Sigue perforando y perforando y lastimando al medio ambiente. Es un tema de que el agua en la Ciudad de México no puede ser de un solo uso. Lo hemos dicho.

Finalmente en respuesta al jefe de gobierno, Martí Batres quien dijo que sí hay agua en la capital y la oposición lo que tiene es “escasez de votos”, Taboada Cortina señaló que Morena tiene “escasez de votos y de candidatos”.