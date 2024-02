Además de México, ¿qué otros países celebran elecciones este año?

México celebrará este año las elecciones más grandes de su historia, en las que renovará la Presidencia de la República, las dos cámaras del Congreso de la Unión, así como nueve gubernaturas y casi dos decenas de miles de cargos locales.

Sin embargo, al igual que México, decenas de países a lo largo del mundo celebrarán comicios. Se estima que cerca de la mitad de los habitantes del planeta viven en países donde se celebran elecciones este año y alrededor de 50 naciones tendrán comicios para definir a sus jefes de Estado, ya sean presidentes o primeros ministros.

La región latinoamericana, en particular, vivirá importantes procesos en el mismo año en el que al norte de la región Estados Unidos tendrá que elegir muy probablemente entre la continuidad de Joe Biden o el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Este es un breve resumen del panorama electoral de 2024.

Elecciones en América

Las primeras elecciones de este año en la región se celebraron la semana anterior en El Salvador, cuando el presidente Nayib Bukele consiguió los votos que lo mantendrán en el poder por un segundo mandato, gracias a una aprobación sin precedentes debido a su controvertida política de seguridad.

En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, sucesor de Hugo Chávez, buscará un tercer periodo en la presidencia, luego de su reelección en 2018, la cual no fue reconocida por distintas naciones, entre ellas Estados Unidos. En esta ocasión se espera que se enfrente en las urnas a Corina Machado, quien sin embargo podría no ser postulada debido a un impedimento legal. Aunque no hay una fecha definida, se espera que sea en la segunda mitad del año.

Foto: Especial

En la región centro del continente, Panamá y República Dominicana irán a las urnas el 5 y 19 de mayo, respectivamente. La última elección presidencial programada este año para América Latina será la de Uruguay, el 27 de octubre, para elegir al sucesor de Luis Lacalle.

Finalmente, en noviembre los estadounidenses volverán a votar para definir quién habite la Casa Blanca hasta 2028. Aunque aún no están definidos los candidatos, se espera que vuelvan a enfrentarse el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden.

Foto: Especial

Elecciones en Europa

El conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha marcado la agenda del continente europeo en el último año. Y precisamente en estas dos naciones está previsto que se realicen elecciones presidenciales.

En Rusia, Vladimir Putin, de 71 años de edad, buscará su quinto mandato en la presidencia, luego de que una reforma constitucional aprobada en 2020 le abriera la puerta a ello. Se desconoce quién podría presentarse como candidato opositor a las elecciones en marzo.

Foto: Especial

En Ucrania, Volodimir Zelenski concluye el plazo de su mandato y su país debería celebrar elecciones en marzo; sin embargo, se desconoce si serán llevadas a cabo debido a las condiciones del país.

Foto: Especial

Otros países que celebran elecciones presidenciales son Finlandia (28 de enero), Eslovaquia (23 de marzo), Lituania (12 de mayo), Macedonia del Norte (24 de mayo), Islandia (1 de junio), Georgia (30 de noviembre), Moldavia y Rumania (noviembre) y Croacia (diciembre).

Además, más de 400 millones de electores de toda la Unión Europea elegirán a los nuevos representantes en el Parlamento Europeo, las cuales están marcadas por la presencia de partidos de extrema derecha que se oponen a la existencia del bloque.

Elecciones en África

En África, continente que ha vivido ocho golpes de Estado en tres años, diez países tienen elecciones programadas. Uno de los territorios más poblados del continente, Sudáfrica, celebrará sus comicios entre mayo y agosto. En Senegal, el proceso que estaba previsto para finales de febrero, fue aplazado indefinidamente por el presidente Macky Sall, en lo que ha sido interpretado como un golpe de Estado.

Elecciones en Asia

En India, el país más poblado del mundo, el primer ministro Narendra Modi, uno de los más populares del planeta, busca la reelección después de 10 años en el poder. Se estima que 945 millones de personas podrán emitir su voto.