Renuncia Alejandro Rojas Díaz Durán a Morena por "desviación de principios" de la 4T

El senador siplente Alejandro Rojas Díaz Durán renunció a Morena al acusar que hay un desvío de los principios, compromisos y promesas contenidas en el proyecto de nación emandados tras las elecciones de 2018.

El legislador, suplente de Ricardo Monreal en el Senado, agregó que se sumará a "la ciudadanía" y a los millones de mexicanos que tenemos la esperanza que se instaure un régimen democrático donde se respete la ley la constitución y se pacifique a México.

Ve autoritarismo, antidemocracia y militarización

En ese sentido, aseguró que el pueblo se siente traicionado y decepcionado porque la Cuarta Transformación está desviando al país a un "régimen antidemocrático, autoritario y militarista".

Yo me he opuesto en el Senado de la República con mi voz y con con mis votos; he alzado la voz hace años dentro del movimiento de la Cuarta Transfomación denunciando estas desviaciones", dijo.

Rechaza continuidad

El exlegislador añadió que la cuarta transformación es la "cuarta traición", pues millones de mexicanos votaron en 2018 para "edificar un presidencialismo democrático, no uno absolutista que hoy pretende desaparecer la desaparición de poderes y aniquilar cualquier contrapeso anticonstitucional para instaurar un maximato"

Añadió que el continuismo es el riesgo para las libertades publicas para la libertad de expresión derechos humanos y derechos políticos.

"Yo no voy a ser cómplice para que el Segundo Piso de la Cuarta Transformación se convierta en los sótanos del autoritarismo".