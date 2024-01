¿Quién es Andrea Chávez? La diputada más joven de México que busca su lugar en el Senado

Las elecciones del 2 de junio se encuentran a la vuelta de la esquina y con ello una conjunto de aspiraciones políticas por parte de los funcionarios públicos, quienes buscan diputaciones, senadurías y gubernaturas para ejercer en el próximo periodo. Tal es el caso de Andrea Chávez, quien aspira a llegar al Senado de Chihuahua de la mano de Morena.

La actualmente diputada federal se postuló el pasado 3 de noviembre para ocupar un escaño en la Cámara alta y recalcó que su aspiración tiene como objetivo representar al género femenino a los jóvenes, ya que son pilares del movimiento con el cual está comprometido.

Chávez ha refrendado anteriormente su proyecto por la Cuarta Transformación y ha expresado simpatía con la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

¿Qué estudió Andrea Chávez?

Andrea Chávez estudió derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y se convirtió en la diputada más joven de México cuando tomó protesta el 29 de agosto a los 24 años. Pese a que era su primer puesto como servidora pública, ha sido activista en el derecho por las mujeres desde los 15 años.

Durante sus años universitarios formó parte del Comité Estudiantil y se integró a distintos movimientos sociales. Para 2015, cuando tenía 17 años y aún se encontraba terminando su licenciatura, fungió como representante de México en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En 2017 acudió al Congreso Mundial de la organización Women2Women, llevada a cabo en la Universidad de Harvard, en donde emitió un discurso sobre la importancia de las mujeres en el servicio público.

¿Por qué Andrea Chávez busca un escaño en el Senado?

La tarde del 3 de noviembre Andrea Chávez oficializó su postulación para el Senado en compañía de personalidades empresariales, deportivas y culturales oriundas de Chihuahua, así como simpatizantes de Morena. Durante el evento, sostuvo que contiende por el Senado principalmente por las mujeres, pero también lo hace por la situación actual de Chihuahua, la cual asegura tiene problemáticas en materia de seguridad, violencia de género y educación.

Al dar a conocer la finalización de su registro, los presentes entonaron en sintonía la palabra "Senadora", a la vez que la legisladora agradecía a sus acompañantes. Así, Andrea Chávez confirmó sus intenciones de convertirse en la senadora más joven en la historia del país.

"Se necesita una voz opositora a la que no le tiemble la mano al momento de hacer una crítica, una denuncia o una posición en la máxima tribuna. Hace casi tres años les dije que no les iba a fallar y hoy, con la frente en alto, les puedo decir: no les falle. Por eso les vuelvo a pedir el apoyo ahora, en mi aspiración para ser la próxima senadora de la República por Chihuahua”, sostuvo durante su postulación.

