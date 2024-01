Claudia Sheinbaum: Encabezamos un proyecto que representa la única opción en México

Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde a la Presidencia de México, finalizó su precampaña en Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, con varios mensajes a sus simpatizantes, entre los que resaltó que representa al movimiento que es el único camino a seguir para las próximas elecciones presidenciales.

En su cuenta de "X", la ex mandataria capitalina (diciembre del 2018 a junio del 2023) compartió "Soy mujer, madre, abuela, científica, humanista. Considero que la honestidad es un valor supremo que da autoridad política, ética y moral. Donde he ejercido he dado resultados y me mueve un profundo amor por mi pueblo y por mi patria", expresó.

Durante su discurso del día de ayer, Claudia Sheinbaum reafirmó que la única opción para darle prosperidad, desarrollo con bienestar, acceso a derechos fundamentales, en el que caben las niñas y niños, las y los jóvenes y los adultos mayores es el proyecto que ella encabeza.

Destacan movimiento humanista

La ex jefa de Gobierno indicó que la 4T se consideran a empresarios, clases medias, todas las profesiones, oficios, todas las religiones, todos los libres pensadores, ya que todos son esenciales dentro del proyecto iniciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

"No se puede traicionar nuestra historia y la dignidad del pueblo de México en su anhelo de democracia, justicia y libertad. Somos soñadores creemos en la paz, en la fraternidad, y en que la mayoría de los seres humanos vive feliz cuando ayuda a los demás", comentó.

Claudia Sheinbaum durante evento de precampaña. Foto: Archivo.

Al final, Claudia Sheinbaum convocó a todos los presentes a seguir haciendo historia de la mano de la Cuarta Transformación, tal como lo hizo en sus redes sociales. En las últimas horas, la precandidata única de Morena ha lanzado estos mensajes en todas sus canales de comunicación para seguir atrayendo seguidores de cara a las próximas elecciones.