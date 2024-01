Jorge Álvarez Máynez, arropado por Samuel García y Mariana Rodríguez, asegura que en tres meses remontará

El primer tema que abordó fue la justicia y la seguridad. "Basta de que la gente tenga miedo (...) de que este país sea un infierno para las mujeres". Aseguró que no se debe delegar estas tareas y México puede tener justicia "cueste lo que cueste". Agregó que en el México nuevo "no hay derecho de piso" y no vamos a normalizar las desapariciones de mujeres. "A los delincuentes los vamos a hacer que sientan el infierno en vida", asevera.