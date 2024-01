Cierran hoy precampañas los presidenciables: ¿dónde y a qué hora serán sus eventos?

Este jueves 18 de noviembre vence el plazo marcado por el INE para el periodo de precampañas. Aunque este lapso oficialmente está pensado para la contiendas internas de los partidos, durante este proceso electoral los bloques que competirán juntos y el partido que lo hará por separado apostaron por tener un sólo perfil, con lo que este proceso fue en los hechos una antesala de las campañas.

De este modo, tanto Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y PVEM; así como Xóchitl Gálvez, del PAN, PRI y PRD, y Jorge Álvarez Máynez, de MC, tendrán eventos este jueves, previo al inicio del periodo de intercampaña en el que no podrán realizar actos de proselitismo no promocionarse. Esta es la agenda de los tres presidenciables para este jueves.

Claudia Sheinbaum cerrará en el Monumento a la Revolución

La precandidata de Sigamos Haciendo Historia realizará su evento de cierre en la capital del país, en la ciudad que gobernó entre 2018 y 2023. La morenista encabezará una concentración desde el Monumento a la Revolución, mismo lugar en el que se despidió a mediados del año anterior de su cargo como Jefa de Gobierno. El evento comenzará este jueves 18 de enero en punto de las 17:00 y será transmitido a través de sus redes sociales.

Xóchitl Gálvez, desde bastión panista

Aunque la precandidata de Fuerza y Corazón por México tuvo oficialmente su cierre de precampaña el domingo pasada, en la Arena Ciudad de México. En el último que tiene permitido realizar acciones de precampaña lo hará desde Acámbaro, Guanajuato, donde se reunirá con militancia del PAN, PRI, PRD y simpatizantes. Este evento, a las 17:00 horas, es el único marcado en la agenda de la precandidata para este jueves.

Jorge Álvarez Máynez, su primer evento masivo desde Monterrey

El precandidato de Movimiento Ciudadano, quien apenas se subió oficialmente a la contienda el pasado 10 de enero, ha dedicado estos días a aparecer en medios de comunicación y a emitir mensajes a través de sus redes sociales. Sin embargo, encabezará una concentración este jueves 18 de enero a las 18:00 horas desde la Explanada Cultural de Monterrey, Nuevo León, a un costado del Palacio de Gobierno. De ese modo, el aspirante naranja aprovechará el respaldo que le ha mostrado el gobernador de esa entidad Samuel García, pues incluso lo acompañará en el evento Mariana Rodríguez, aspirante a la alcaldía de Monterrey y esposa de García Sepúlveda.

Qué pueden y que no pueden hacer en intercampañas

Una vez que cierre el periodo de precampañas comenzará una etapa conocida como intercampañas en la cual los partidos y aspirantes tendrán que formalizar sus registros y ceñirse a reglas que los obligan a abstenerse de la promoción personalizada de su imagen, de llamar al voto a favor o en contra de algún aspirante y donde no podrán emitir propaganda. Los aspirantes han demandado que la autoridad electoral deje en claro que sí y que no se puede hacer en este lapso, que concluirá el último día de febrero, de modo que no incurran en faltas a la ley.