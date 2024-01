Noroña afirma que Claudia Sheinbaum va a "Hacer pinole" a Xóchitl Gálvez

La contienda política previa al 2 de junio ha tenido múltiples momentos destacados, no obstante el periodo de cierres de la precampaña se aproximan, respecto a esto, han sido diversas las opiniones referentes a dichos actos electorales, los cuales han destacado las labores de la aspirante a la presidencia de la República por parte del Movimiento de Regeneración Nacional, Claudia Sheinbaum.

En entrevista exclusiva para Heraldo Media Group, con Alfredo González Castro e Isaías Robles, para el programa "A Fuego Lento", el coordinador de enlace con organizaciones sociales y vocero de la precampaña de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, compartió información sobre el balance de la precampaña de la exmandataria capitalina.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum participará en debates sin teleprompter: Fernández Noroña

Recuento: los ocho momentos clave del 2023 que marcarán el rumbo en el año electoral

Noñora afirmó que Claudia se proyecta con una ventaja de 30 puntos

En materia de la contienda electoral, Noroña manifestó que "Xóchitl Gálvez está perdida"

Créditos: Especial

El militante del Partido del Trabajo, puntualizó que no podría realizar un comentario respecto a las campañas de Claudia Sheibaum, pues "Sería incorrecto hacer un balance autocrítica fuera del espacio", no obstante, aseguró que no hay gran cosa que cambiar o corregir respecto al movimiento.

"Claudia viene consolidando la preferencia electoral con 30 puntos de ventaja", aseguró el coordinador de enlace

"Xóchitl Gálvez está perdida"

Respecto a la independencia que se espera de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, comentó que "ha demostrado que tiene el tamaño para el relevo", y puntualizó que el posible gobierno de la morenista tendrá una sana distancia de la presencia de AMLO.

En materia de la contienda electoral, Noroña manifestó que "Xóchitl Gálvez está perdida", pues busca elevar su popularidad con debates que romperían las leyes electorales, además, anunció que al momento de realizarse los debates oficiales convocados por el INE, Claudia Sheinbaum va a "hacer pinole" a Xóchitl Gálvez.